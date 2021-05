Voormalig kookatelier Zweeloo omgetoverd in Herberg de Aelderstroom

Vanuit de achterdeur van De Aelderstroom loop je zo een levend schilderij binnen. Tafeltjes en stoeltjes in fris lentegroen en geurige bloesem gekroonde bomen. Ook zie je eindeloze graslanden met uitzicht op natuurgebied De Stroeten en het naamgevende beekje. De Wever en Van der Kooi prijzen zich met zo'n mooi terras. De Wever: "Alles klopt hier, het is in één woord fantastisch."

Hij en Van der Kooi kochten vorig jaar de boerderij van Zwiep, die in 2017 besloot naar Assen te verkassen. Zwiep baatte tussen 1993 en 2007 er restaurant Idylle uit, dat een Michelinster had. Na die periode legde Zwiep de nadruk op kookworkshops.

Bloed kruipt waar het niet gaan kan

De nieuwe eigenaren hebben beiden een bescheiden achtergrond in de horeca. Van der Kooi is werkzaam als programmamanager bij de gemeente Coevorden, De Wever als orkestleider en dirigent. Als jongere bijverdienen in hotel of restaurant is hen niet vreemd. Beiden hebben zelfs nog bij hun studiekeuze de hotelschool overwogen. Hoewel hun carrière anders verliep, kroop het bloed duidelijk waar het niet gaan kon. De Wever: "Het bleef toch altijd een beetje kriebelen bij ons. We zijn beide halverwege de veertig. Dus als we iets willen, dan is het nu of nooit."

(Tekst gaat verder onder de video)

Zowel Van der Kooi als De Wever passeerden vanwege hun werk regelmatig de monumentale, uit de 16e eeuw stammende boerderij. "Een vriendin uit Meppen wees ons erop dat het te koop stond." Na een afspraak met de makelaar was de koop binnen een week rond. Vorig jaar ontvingen zij de sleutel.

Klassieke herberg

De twee wonen inmiddels in het voorhuis. Het tussendeel (het jachthuis), de deel en de achterliggende schaapskooi behoren tot het restaurant. Het interieur ademt de sfeer van een klassieke herberg, waar vermoeide reizigers een welverdiende stop maken. Blikvangers zijn de fraaie schouw met geglazuurde tegels en de schitterende serre die de twee ondernemers in de schaapskooi hebben ondergebracht.

Geklust is er zeker, maar volgens Van der Kooi valt het horecapand ook grotendeels te bestempelen als een instapmodel. "Het restaurant was al voorzien van een goed uitgeruste keuken." Van der Kooi trekt een deur open naast de toog. Een kast vol met flessen wijn komt tevoorschijn. "Allemaal cadeautjes van Joop", lacht hij.

Bib Gourmand

Gasten zijn welkom voor lunch en diner. Het kopje koffie met zelfgemaakte appeltaart ontbreekt uiteraard ook niet. De kaart is Frans georiënteerd met hier en daar wat Habsburgse accenten. Van der Kooi: "Klassiekers die altijd worden aangeboden zijn goulash, biefstuk, gefileerde vis en een lekker kippetje." Streven is een Bib Gourmand (aanbeveling) in de Michelin Gids, aldus De Wever.

Van der Kooi hoopt dat hun zaak uitgroeit tot een vertrouwde plek voor verjaardagen, bruiloften en afscheidsrecepties. De plaatselijke uitspanning als decor voor 'de cirkel des levens', zoals de herbergen van weleer.

Afgelopen donderdag was voor hem al een goed voorschot. "Het terras zat vol met genietende mensen, het was supergezellig. Donderdag liep ik door de zaak als door een droom."