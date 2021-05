'De V&D was van ons allemaal'

"Op 15 april 2016 ging de Groningse vestiging dicht en op 23 april de Hilversumse. Toen was het gebeurd." Hondelink staat te midden van zijn enorme collectie V&D-artikelen: reclamemateriaal, producten voorzien van het V&D-huismerk, instructieborden voor het personeel, winkelinrichting en bewegwijzering. Zelfs tot een kassa en het naambordje van de directeur Anton Dreesmann aan toe.

Alles van het eigen merk, een succesformule (Rechten: RTV Drenthe / Lydia Tuijnman)

De eerste keer op de roltrap

"Ik werkte er als student, studeerde als historicus af op de geschiedenis van V&D en schreef er een boek van zeshonderd pagina's over." Philippe Hondelink kan een klein museum vullen met zijn collectie. "Ik denk dat je hiermee een eind in de richting komt van een mini-warenhuisje", zegt hij rondkijkend in de kleine ruimte waar hij de verzameling heeft opgeslagen. "Het warenhuis heeft de 130 jaar niet gehaald, bijna de 129 jaar. Ik denk dat iedere volwassen Nederlander weleens in de V&D is geweest en daardoor hebben we allemaal onze eigen herinneringen aan dat bedrijf. De eerste keer op de roltrap, de schoolcampus, je eerste singletje, de stoffenafdeling..."

De formule van alles onder één dak was volgens Hondelink de gouden greep: "Die warenhuizen waren destijds een bezienswaardigheid. Het was modern, het was groot, je kon er héél veel dingen kopen. De V&D bracht de wereld binnen handbereik." De oprichters van het warenhuis - Vroom uit Veendam en Dreesmann uit het Duitse Haselünne - waren getrouwd met de gezusters Tombrock uit Franeker. De zwagers begonnen met een vestiging in Amsterdam. Op het hoogtepunt had de keten ruim zeventig vestigingen door het hele land en was het het grootste warenhuisconcern van Nederland.

V&D Meppel 1921, Vendet Hoogeveen 1974

"Drenthe kreeg al vrij vroeg een vestiging, een eeuw geleden, in Meppel. Dat was de eerste in het Noorden. Die werd opgericht vanuit de vestiging in Zwolle, als een soort satelliet. Dat was de manier waarop dat ging, vanuit bestaande vestigingen zette men dan even verderop een nieuw warenhuis neer. Maar die vestiging was geen lang leven beschoren. Op 20 januari 1931 brak daar een grote brand uit en is die vestiging verdwenen. Pas in 2003 kwam er in Meppel eentje terug. In 1972 kreeg Emmen een vestiging. De firma Meijering Benus uit Stadskanaal haalde die order binnen voor 4,3 miljoen gulden in het toen gloednieuwe winkelcentrum De Weiert. In 1973 opende V&D een vestiging aan het Koopmansplein in Assen en in 1974 kwam Vendet naar Hoogeveen."

V&D's eigen merk vendomatic, een kwaliteitsgarantie (Rechten: RTV Drenthe / Lydia Tuijnman)

Venda, vendex, vendomatic

V&D liet alle producten onder eigen merk maken. Hondelink: "Dat had als voordeel dat je precies kon laten maken wat je zelf wilde en de kwaliteit kon garanderen. Er waren verscheidene merken. Venda voor huishoudelijke artikelen, Vendex 2000 was voor autospulletjes en Vendomatic voor elektronica." De teloorgang van V&D begon volgens Hondelink met de opkomst van grote doe-het-zelfzaken aan de stadsranden. "Waarom zou je naar V&D gaan, helemaal in het centrum, als je bij bijvoorbeeld de Praxis ruim kan parkeren en de keus hebt uit tig verschillende apparaten? Het resultaat was dat V&D het alles-onder-één-dakconcept begon los te laten, wat altijd de kracht is geweest. Dat luidde het begin van het einde in."

De V&D-collectie van Hondelink vindt hopelijk een waardiger onderdak dan de opslag waar die nu is ondergebracht. Hij is bezig met een museale toekomst voor de verzameling, maar kan daar verder nog niet over uitweiden. Wat hij wel kwijt wil: "Voor een apart V&D-museum is er denk ik geen markt, maar als onderdeel van een landelijke collectie kan het zeker een fraaie en interessante tentoonstelling opleveren."

Wie thuis nog spulletjes van V&D heeft liggen en die kwijt wil kan via de mail contact opnemen met Philippe Hondelink via vdhistorie@gmail.com.