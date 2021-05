Onderzoek naar de biodiversiteit op het land van de Herenboeren

De Herenboerderij Hof van Rhee is een kleinschalige coöperatieve boerderij die voedsel produceert op een duurzame manier. De leden investeren in de coöperatie en ontvangen op den duur wekelijks ongeveer 60 procent van hun verse eten van de boerderij.

Vruchtbaar ecosysteem

"We kijken naar functionele soortgroepen, diegenen dus die iets bijdragen aan het ecosysteem", aldus student Savanah Fidom. "We kijken naar regenwormen, naar vliegende insecten, naar vogels en naar nachtvlinders. Uiteindelijk willen we een potentie bepalen voor de herenboeren, een doel waar naartoe gewerkt kan worden. En dan hopen we dat de natuur een steentje kan bijdragen aan de productie hier, aan de algehele kwaliteit en aan de diversiteit."

Eigen productie

"De boerderij is eigendom van tweehonderd huishoudens, dat zijn vijfhonderd mensen. Samen hebben we een boer in loondienst die voedsel voor ons produceert. Dan hebben we het over groenten, fruit en eieren en vlees van kippen, van varkens en van koeien", zegt Jildou Wolfs van de Herenboerderij Hof van Rhee.

De natuur speelt een hoofdrol in de aanpak van de Herenboeren. "We hebben hier twintig hectare en dat is niet alleen bedoeld voor voedselproductie. We willen eigenlijk een compleet ecosysteem herstellen, want we zijn van mening dat dat nodig is om gezond voedsel te verbouwen. Daarvoor zijn alle goede insecten nodig om de plaaginsecten te bestrijden. We hebben insecten nodig om onze boomgaard te bevruchten en we hebben een gezonde bodem nodig met goede schimmels, bacteriën en wormen."

Toekomst

De studenten onderzoeken of deze manier van voedsel produceren inderdaad zorgt voor meer natuur. "Ik ben blij dat we het vanaf het begin mogen meemaken en ik denk dat het een goed startpunt is. Uiteindelijk kunnen de herenboeren het natuurlijk zelf verder voortzetten, dan krijgen ze een goed beeld van hoe het gaat lopen de aankomende jaren", besluit Fidom.