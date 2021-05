Lubbers breekt bij afscheidsmoment spelers: 'Ik ben zo ongelooflijk trots'

Michael de Leeuw riep nog maar weer eens dat hij hoopt dat Emmen zo snel mogelijk terugkeert naar de eredivisie en dat de fans dat ook verdienen. Dick Lukkien voegde daaraan toe: "Ik had het nooit verwacht, maar we zijn echt een eredivisieclub geworden. We hebben veel tikken gehad. Dit is de grootste klap. We liggen nu op de grond, maar samen met jullie gaan we ons oprichten. Met jullie steun gaan wij 100 procent zeker weer terugkeren op het hoogste niveau."

Daarna was het de beurt aan Lubbers, maar de voorzitter brak al na een drie zinnen. "Wat wij hier met elkaar bereikt hebben, daar ben ik zo trots op", zei hij voordat hij in tranen uitbarstte. Er volgde een daverend applaus en de preses werd luidkeels toegezongen ('Ronald is een Emmenaar'). Lubbers sloot zijn speech vervolgens af met een boodschap voor de fans: "Ik hoop dat we volgend jaar weer terugkeren en dat jullie ons blijven steunen."