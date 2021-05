CdK Klijnsma bezorgd over corona-eenzaamheid onder jongeren

Commissaris van de koning Jetta Klijnsma maakt zich zorgen over Drentse jongeren in coronatijd. "Mensen kunnen behoorlijke eenzaam zijn. En misschien is het nog wel het ergst voor jongeren tussen de 16 en 26 jaar."

Klijnsma uitte haar zorgen in het Radio Drenthe-programma Cassata. "De jongeren kunnen hun vrienden niet opzoeken en mogen niet allemaal naar school. Dat is een eenzaam avontuur", zegt ze. "Misschien heb ik om hen nog wel de grootste zorgen. Ik hoop dat de middelbare scholen echt weer helemaal opengaan en dat eindexamenfeesten toch nog gevierd kunnen worden."

Naoberschap

De CdK heeft er wel vertrouwen in dat Drenten elkaar door de crisis helpen. In april vorig jaar riep ze al op tot naoberschap. "Daar zijn we goed in. We hebben het afgelopen jaar goed naar elkaar omgekeken."

Klijnsma kijkt ook met zorgen naar ondernemers in Drenthe. Normaal gesproken legt ze veel werkbezoeken af, maar vanwege corona doet ze dat nu vooral digitaal. De verhalen die ze hoort vallen haar zwaar. "Veel sectoren zijn enorm getroffen. Gelukkig zijn er wel steunmaatregelen", vertelt ze. "Dat helpt enorm. Ze kwamen de coronawinter financieel dan net door, zeg ik heel voorzichtig." Wel merkt ze veel onzekerheid bij ondernemers die niet weten hoe hun toekomst eruit gaat zien.

De commissaris is trots op hoe het in Drenthe gaat. "Als ik in Den Haag kom, zijn de mensen daar toch wel een beetje jaloers op de manier waarop we hier samenleven. We hebben hier zoveel mooie vierkante kilometers. In het Westen is het propvol. Ik heb daar nog een oude driewielfiets staan. Ja, dan schiet je bijna in een file door de duinen. De duinen zijn heel mooi hoor, maar ook zo druk."

FC Emmen

Ook FC Emmen draagt volgens Klijnsma bij aan een positief beeld van Drenthe. De commissaris van de koning baalt dan ook van de degradatie van de club. "Als ik in Den Haag kom, of op andere plekken, dan vragen mensen ook altijd hoe het met onze voetbalclub gaat. FC Emmen is niet alleen maar Emmen, het is Drenthe. We zijn nu allemaal een beetje van de leg."

Klijnsma heeft er vertrouwen in dat Emmen weer terugkeert op het hoogste niveau. "De supporters gaan daar ook bij helpen", zegt ze. "De slogan Hier kom ik weg is al veranderd in Hier kom ik terug."

Jonge jenever

De commissaris van de koning zag donderdagavond met lede ogen toe hoe Emmen in de strafschoppenserie door NAC werd uitgeschakeld. "Ik heb toen eerst maar even een jonge jenever gepakt, dat doe ik normaal nooit. Maar ik moest echt een borrel hebben, want ik vond het zo droevig. Nou ja, the only way is up."