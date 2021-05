Middelbare scholen gaan helemaal open: 'Dit is onverantwoord'

De middelbare scholen mogen op 31 mei weer helemaal open. Dat heeft het demissionaire kabinet vanmiddag besloten na een extra overleg met deskundigen op het Catshuis. Maar daar is niet elke school in Drenthe even blij mee.

Van het kabinet moeten leerlingen en leraren op advies van het OMT twee keer per week een zelftest thuis doen. Eind volgende week moeten alle scholen voldoende zelftesten hebben ontvangen.

Verder blijven de gewone basisregels op de onderwijsinstellingen gelden, aldus het ministerie. Leerlingen moeten veelvuldig hun handen wassen, afstand houden tot hun docenten en mondkapjes dragen in de gang.

'Voor het welzijn van de leerlingen'

Op school leren de kinderen het beste, aldus demissionair onderwijsminister Arie Slob. "Dat scholieren dit schooljaar nog minimaal zes weken volledig fysiek onderwijs krijgen, maakt een groot verschil. Niet alleen voor de schoolprestaties, maar ook voor hun welzijn."

De meeste middelbare scholieren krijgen momenteel maar een paar dagen per week les. Leerlingen kunnen sinds maart weer voor minstens een dag in de week naar school nadat de scholen medio december waren dichtgegaan.

Onderwijsinstellingen die volgende week nog niet direct open kunnen en nog enige tijd nodig hebben om dat voor te bereiden, krijgen daar een week de tijd voor. Op 7 juni moeten alle scholen dan weer helemaal open zijn, aldus Slob.

'Dit is risicovol'

Op het Dr. Nassau College in Assen, Beilen, Gieten en Norg zijn ze niet blij met het besluit. Marcel Klaverkamp, voorzitter van het College van Bestuur: "Jarenlang is er aan het belang van de leerling gedacht, maar nu denkt de minister niet aan het belang van de docent. Onder de jeugd zijn veel besmettingen en dan moet je nu als docent lesgeven. Het is risicovol voor mijn collega's."

Klaverkamp wist dat het nieuws eraan zat te komen. "Ik had gehoopt dat alle leraren van te voren gevaccineerd zouden worden, maar dat is niet het geval. Het demissionaire kabinet had dit beter kunnen uitstellen tot na de zomervakantie. Dit is het risico gewoon niet waard."

De bestuurder begrijpt dat leerlingen wel graag naar school willen. "Voor het leren of de sociale contacten. We hebben voor hen duizend zelftesten gekregen. Maar dat is vrijwillig en leerlingen zijn niet verplicht om de uitslag te melden. Maar of het noodzakelijk is dat de kinderen weer naar school gaan. Als je kijkt naar de achterstanden die zij dit schooljaar hebben opgelopen, dan valt dat enorm mee."

'We moeten docenten gezond houden'

Rector Louwien Eising van het Carmel College in Emmen is een stuk positiever gestemd. "Voor de kinderen is het fantastisch dat ze weer dagelijks naar school mogen. Voor ons als school wordt het opnieuw een logistieke operatie. Zeker ook omdat er op dit moment vierhonderd leerlingen eindexamen aan het doen zijn. Op 31 mei is het eerste tijdvak van de examens voorbij, maar daarna komen er nog twee tijdvakken."

De grootste uitdaging vindt Eising dat de docenten gezond blijven. "De meeste leraren zijn tussen de 25 en 50 jaar. Die hebben nog geen vaccinatie gehad. Maar zij moeten straks wel examens kunnen nakijken. Gelukkig zijn we gewend geraakt aan afstand houden. Dat gaat sinds corona vrij goed."

"Ik ben in ieder geval blij dat we nog enkel dagen de tijd hebben voordat de leerlingen allemaal terugkomen. Na Pinksteren gaan we er goed naar kijken", vervolgt de rector.