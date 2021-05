Mulder (CDA) over veranderen bevingsschaderegels: 'Dit is niet ok'

Het IMG heeft het gebied verkleind waar de omgekeerde bewijslast geldt. Dit geldt nu voor een gebied van zes kilometer rond het Groninger aardbevingsgebied en rond de gasopslag Norg. Daardoor moeten veel Drenten nu zelf bewijzen dat zij last hebben van aardbevingsschade, terwijl mensen binnen het gebied dit niet hoeven te bewijzen.

Omgekeerde bewijslast

"Als Kamerlid heb ik altijd voor omgekeerde bewijslast bij de gasopslag Norg gepleit", zegt Mulder in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Ik heb altijd gezegd dat het niet zo moet zijn dat wij hier een Gronings probleem oplossen en we er in Drenthe een probleem bij krijgen. Dit is niet ok."

Mulder vraagt zich af of het zo maar mogelijk is dat het IMG het gebied verkleint waar mensen recht hebben op de omgekeerde bewijslast. "Daar gaan wij als Tweede Kamer vragen over stellen. Daarnaast neem ik het initiatief om Staatstoezicht op de Mijnen uit te nodigen in de Kamer om hiernaar te kijken. Zij waren altijd voorstander van de omgekeerde bewijslast."

Diepe bodemdaling kan geen directe schade aan huizen veroorzaken. Dat blijkt uit een rapport van TNO en de TU Delft, waarop Instituut Mijnbouwschade Groningen zich baseert. Omdat diepe bodemdaling niet gezien wordt als reden voor schade en het IMG alleen zeggenschap heeft over de afhandeling in het Groningerveld en rondom de gaslocatie in Langelo, kan het IMG voor veel Drenten niets betekenen. Ook een uitkering van 5.000 euro voor kleine bevingschades gaat daardoor aan de neus van veel Noord-Drenten voorbij.

'Ik heb hier moeite mee'

"Kloppen alle aannames die in het rapport worden gedaan", vraagt Mulder zich af. "Daar moeten we kritisch op zijn. Er zijn ook eerder rapporten geweest waar je je vraagtekens bij kan zetten. Maar het is ook iets principieels. Je hebt afspraken gemaakt over een gebied waar omgekeerde bewijslast geldt en dan wordt dat ineens aangepast. Dit lijkt me een beleidsmatige keuze. Ik heb hier moeite mee."

