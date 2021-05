'Legomaster van Zuidlaren' apetrots op expositie in Brinkhotel

De Dorpskerk, bakkerij Hovius, restaurant De Gouden Leeuw en snackbar La Veranda hebben allemaal een eigen miniatuur in de LEGO-versie van Zuidlaren. Net als het Brinkhotel, waar Oosting vol trots zijn bouwwerken laat zien aan iedereen die wil komen kijken.

Jarenlang bouwen

Oosting bouwt op zijn zolder al jaren aan zijn eigen versie van Zuidlaren. Inmiddels heeft hij nagenoeg het hele dorpscentrum nagebouwd, maar niet alles past in de hotellobby. Wat wel past: de De Millystraat, een deel van de Kerkbrink en het marktterrein inclusief Zuidlaardermarkt. Er is dus nog veel meer en de Kropswolder is al jaren bezig met bouwen. Oosting: "Het is negentien jaar geleden zo ongeveer begonnen. Ik had veel LEGO, maar deed er niets mee. Op een dag dacht ik: goh, laat ik eens wat panden nabouwen."

Zijn hobby bleef niet onopgemerkt en zijn bouwwerken waren al op verschillende plekken te zien. De miniatuur van het Brinkhotel stond al eens eerder in een vitrine in de lobby en dat smaakte naar meer. "Het is zonde dat alles op een zolder staat, want ik denk dat veel toeristen het erg leuk vinden om te zien", zegt hotelmanager Tetsia de Zeeuw. "Het zou zichtbaar moeten zijn voor iedereen. We zijn daarom een kop koffie gaan drinken met Erik en toen hebben we afgesproken om een deel van zijn LEGO hier dit seizoen tentoon te stellen."

Het Grand Café aan de De Millystraat (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Legomaster

Het hotelmanagement kwam op het idee om Oosting te laten exposeren naar aanleiding van de populariteit van het televisieprogramma LEGO Masters. In dat programma gaan verschillende bouwkoppels de strijd met elkaar aan om lastige bouwwerken in elkaar te zetten. De Zeeuw: "Wij hebben hier gewoon onze eigen legomaster, want het is echt prachtig wat hij maakt. Alles is ook zo gedetailleerd, dat moet je gewoon laten zien,"

Oosting vindt het geweldig dat een deel van zijn mini-Zuidlaren nu door veel meer mensen kan worden bekeken. "Ik ben erg trots dat het hotel mij hier een podium wil geven en zo de inwoners van Zuidlaren de kans geven om de LEGO te bekijken. Iedereen naar mijn zoldertje laten komen, is natuurlijk een beetje lastig."

Het Brinkhotel en De Gouden Leeuw van LEGO (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Exposeren in de molen

Mogelijk zijn andere bouwwerken van Oosting binnenkort ook elders in het dorp te bekijken. De legobouwer is in gesprek met vrijwilligers van molen De Wachter. Oosting: "Daar zou ik dit jaar ook een expositie gaan houden, maar door corona is de molen het hele jaar niet open geweest. De expositie hebben we dus verschoven naar volgend jaar."