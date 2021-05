't Gasselterveld straalt tijdens het Eurovisie Songfestival

't Gasselterveld was even prominent in beeld (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

't Gasselterveld is sinds vanavond 'wereldberoemd'. Het Verenigd Koninkrijk werd tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival met een postcard-filmpje geïntroduceerd bij de meertjes in de bossen bij Gasselte.

Het is al de tweede keer dat de gemeente Aa en Hunze in de schijnwerpers staat tijdens het Eurovisie Songfestival. Eerder waren ook al de hunebedden in Eext in beeld.

Postcard-filmpjes

Tijdens het songfestival in Rotterdam wordt elke deelnemer met een postcard-filmpje geïntroduceerd. Dat filmpje is ergens in Nederland geschoten. Hierdoor moet het internationaal publiek zien dat er meer is dan alleen klompen en molens in ons land.

'Ik wist ervan'

Boswachter Martijn Harms zag het filmpje over 't Gasselterveld met een glimlach op zijn gezicht. "Ik wist dat er opnames waren gemaakt. In januari had de organisatie al een locatiecheck gedaan en in maart zijn de beelden geschoten. Maar het is natuurlijk uniek dat er voor 't Gasselterveld is gekozen. Drenthe heeft zoveel mooie plekken. Het had ook het Dwingelderveld of de Mepper Dennen kunnen zijn geweest."

"Als het maar niet voor nog meer bezoekers zorgt bij 't Gasselterveld", vervolgt Harms met een knipoog. "Want zeker met dagen boven de dertig graden is het hier enorm druk."

Overige postcardlocaties

Benieuwd naar de overige locaties van de postcard-filmpjes tijdens het Eurovisie Songfestival? Klik dan hier voor een overzicht, waarin ook Bourtange (Groningen) en Giethoorn (Overijssel) voorkomen.

Lees ook: