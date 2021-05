Oud-PvdA-politica Wietske Jonker uit Vries overleden

In haar woonplaats Vries is maandag oud-PvdA-politica en milieuactiviste Wietske Jonker-ter Veld op 78-jarige leeftijd overleden. Ze leed aan de spierziekte ALS.

Jonker was raadslid, Statenlid en ook wethouder voor de PvdA. Ze kwam uit een rood nest. Zo was haar jongere zus Elske ter Veld kamerlid voor de PvdA in zowel de Eerste als Tweede Kamer en ook staatssecretaris.

Jonker was ooit het jongste raadslid toen ze in de voormalige gemeente Vries voor de PvdA politiek actief werd. Ze stopte na negen jaar, omdat ze voor haar kinderen wilde zorgen. Maar later pakte ze de politieke draad toch weer op. Ze kwam in de Provinciale Staten.

Wethouder en cartoonist

Uiteindelijk keerde Jonker toch weer terug in de gemeentepolitiek als raadslid, en werd zelfs wethouder in Vries. Toen de gemeente door de herindeling met de buurgemeenten Eelde en Zuidlaren werd samengevoegd in 1998, stopte ze.

Toch kon ze de politiek niet loslaten, want de PvdA-politica zat regelmatig op de publieke tribune bij raads- en statenvergaderingen. En bijna altijd was ze gewapend met een tekenblok. Ze maakte namelijk tekeningen van politici en cartoons over politiek gevoelige kwesties. Zo was Jonker fel tegenstander van de baanverlenging op Groningen Airport Eelde, die er uiteindelijk toch kwam in 2013. Namens de natuurvereniging IVN streed ze jarenlang tegen de langere start- en landingsbaan.

Op de bres voor vleermuizen

Jonker was bang voor schade aan flora en fauna door de baanverlenging. Zo sprong ze in de bres voor een bijzondere vleermuizenkolonie, die in de knel dreigde te komen door de uitbreiding van de luchthaven. En dat lukte; er kwamen compenserende maatregelen kwamen voor de vleermuizen.

Jonker was behalve politica en milieuactiviste ook natuurgids en een groot paardenliefhebster. Vrijdag is in besloten kring afscheid van haar genomen.