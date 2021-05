3800 scouts samen op kamp, zonder bij elkaar te komen

Tot vorig jaar dan. Want corona gooit roet in het eten van dit soort grote bijeenkomsten. Tegenwoordig gaan alle scoutinggroepen op kamp op hun eigen terrein en proberen ze ondanks de afstand toch zoveel mogelijk een geheel te vormen met alle andere groepen.

"We hebben een eigen online radiozender, waar we verzoekjes kunnen aanvragen en met elkaar in contact zijn", verklaart Wouter van Gasteren. Zijn scoutinggroep Beyloo ter Horst is dit weekend gewoon thuis in Beilen, maar probeert zo veel mogelijk contact te houden met alle andere groepen.

Samen op afstand

"We hebben gedeelde spellen. Alle scoutinggroepen kunnen die doen en via een video kun je die insturen naar elkaar en zien wie het beste heeft gepresteerd. Dan heb je een beetje een wedstrijdelement en ook contact met elkaar."

De 75 leden van de scoutinggroep lijken zich dit weekend prima te vermaken. Maar ondanks alle hulpmiddelen wordt het grote samenzijn met alle andere groepen wel gemist door scout Anniek. "Dat vond ik wel leuker, daar is gewoon meer. Maar dit is op zich wel een goed alternatief."

Sensatie

Het kamp is officieus omgedoopt tot 'Noordelijk Pinksterkamp - Corona editie'. Nadat ook de editie van 2020 al in het water viel is de hoop bij Van Gasteren groot dat volgend jaar iedereen weer samen kan komen. "Het is een sensatie. Een hele beleving om heen te gaan als deelnemer. Een kamp van een goede vier of vijf dagen waarbij je een heel dorp opbouwt aan tentenkampen. Als je dat zo groot maakt, dat heeft wat extra's. In het klein kan je dat niet namaken."