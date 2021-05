Vier tot vijf uur per dag vogelnesten kijken

De camera's van Beleef de Lente volgen verschillende vogelnesten in Nederland. Zo ook de valken die op het terrein van WMD Drinkwater broeden. Het levert veel online bekijks op, de beelden worden bovendien voorzien van interessante feitjes. "We zijn met bijna 125 vrijwilligers bij Beleef de Lente bezig", zegt Christ Grootzwagers. "Met zo'n acht mensen volgen we de torenvalken. Ik ben een van de blogschrijvers en houd bij welke vragen er leven bij de 'chatters'. Ja, het volgen van de nestjes is heel verslavend. Ik ben er zo'n vier tot vijf uur per dag mee bezig."

"Dat wíl je gewoon meemaken"

Grootzwagers woont in Dongen (Noord-Brabant) en kent een ander koppeltje torenvalken van de Loonse en Drunense Duinen, waar ze in een oud kraaiennest broedden. Als 'echte natuurliefhebber met een beetje kennis van alles' geniet hij met volle teugen van de torenvalken. "Eigenlijk zou ik de merel gaan volgen, maar ja, die is niet gaan broeden. Met het hele team zijn we overgeschakeld naar de torenvalken. Ik vind het heel interessant. Het mooiste was, zonder meer, dat er eitjes gelegd werden. En het eerste ei dat uitkwam: fantastisch!" Hij volgt ook de koolmeesjes: "Ze zijn net uitgevlogen, dat wíl je gewoon meemaken."

"Het gaat heel voorspoedig in het nest. Er zijn nu drie eieren uitgekomen. Het vierde en het vijfde ei, die hadden gisteren uit moeten komen, dat wordt 'm nu niet meer. Waar dat aan ligt weten we niet, dat kan van alles zijn." Grootzwagers blijft totdat de laatste vogels zijn uitgevlogen Beleef de lente volgen. "Je leert er enorm veel van!", aldus Grootzwagers.

