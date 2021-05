Minder nieuwe coronabesmettingen in Drenthe: 54

In Drenthe zijn er in het afgelopen etmaal 54 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Er zijn twee mensen met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis, nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus zijn er niet, blijkt uit cijfers van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de gemeenten Borger-Odoorn en Noordenveld werd niemand positief getest op corona, in Coevorden werden de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld (12). Voor de vierde dag op rij daalt het aantal nieuw vastgestelde besmettingen in Drenthe. Gisteren werden er 66 besmettingen gemeld.

De in het ziekenhuis opgenomen patiënten met covid-19 komen uit Emmen en Noordenveld. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is voor de zesde dag op rij gedaald, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er momenteel 1714 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 17 minder dan zaterdag.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 23-05-21)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1374 (+4) 7 20 Assen 3651 (+3) 66 15 Borger-Odoorn 1535 31 15 Coevorden 2822 (+12) 57 31 Emmen 8953 (+10) 161 (+1) 79 Hoogeveen 4444 (+9) 73 41 Meppel 2294 (+1) 32 27 Midden-Drenthe 1997 (+3) 35 30 Noordenveld 1638 32 (+1) 26 Tynaarlo 1491 (+1) 22 24 Westerveld 949 (+3) 16 21 De Wolden 1940 (+8) 31 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke daling besmettingen

Het gemiddeld aantal coronabesmettingen in Nederland van de afgelopen week is gedaald tot het laagste peil sinds 21 februari. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 4036 besmettingen per etmaal.

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn bij het RIVM 3471 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 963 minder vergeleken met zondag een week geleden. Ten opzichte van zaterdag nam het aantal positieve tests wel toe, met 268.

Het aantal coronagevallen neemt per week gestaag af. In totaal werden afgelopen maandag tot en met zondag 28.262 mensen positief getest. In de week daarvoor waren het er nog meer dan 38.000 en de week daarvoor ruim 52.500.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met acht. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Zaterdag werden er negentien overlijdens geregistreerd.

Lees ook: