De Week van Drenthe: Gevaarlijke spoorweg Wijster dicht en koning bezoekt Nieuw-Buinen

Zo zitten de leerlingen van het Asser CS Vincent van Gogh maandag niet in een groot klaslokaal of in de gymzaal. In plaats daarvan zwoegen ze in de grote zaal van De Bonte Wever. "Normaal zouden we het examen op onze eigen locatie afnemen. Maar goed, het is corona dus we moeten afstand houden. Als je hier om je heen kijkt zie je dat dat lukt. De tafels zelf zijn anderhalve meter, en tussen de tafels zit dezelfde ruimte", legt leraar Duits Mark Duijf uit.

Helemaal nieuw is de omgeving niet. Eerder dit schooljaar werden er al andere toetsen afgenomen bij het hotel.

Bijzondere ontdekking

Bijzonder waren de beelden al, maar afgelopen week kregen ze een extra lading: de 77 jaar oude beelden van de Westerborkfilm. De beelden van kampgevangene Rudolf Breslauer zijn iconisch, bijna iedereen kent het fragment van het meisje tussen de wagondeuren. Twee onderzoekers deden nader onderzoek naar de film en kwamen tot nieuwe ontdekkingen, die werden dinsdag gepresenteerd.

Aan de hand van gerestaureerde en ingekleurde beelden konden Koert Broersma en Gerard Rossing dertien mensen identificeren. Een van hen is kampoverlevende Marc Degen, die geen idee had dat hij in de film voorkwam. ''Ik was overdonderd, ik wist niet eens dat er ooit een film was gemaakt. Het was mij volledig onbekend."

Sportschool open

Na trainingssessies op zolderkamers en in schuren was het woensdag feest voor sportscholen, eindelijk mochten de deuren weer open. Ook de regels voor terrassen werden verruimd.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen konden fanatiekelingen bij Anytime Hoogeveen om middernacht testen hoe het met de spierkracht gesteld is na de lockdown. "Het was afzien. Normaal sport ik vijf tot zes keer in de week. Ik heb het erg gemist en ben blij dat ik er weer volledig voor kan gaan."

Overweg gesloten

Een proces van jaren werd donderdag afgerond: eindelijk is er overeenstemming over de sluiting van de onbewaakte spoorwegovergang bij een boerderij in Wijster. Burgemeester van Midden-Drenthe Mieke Damsma onderhandelde de afgelopen periode met aanwonende Jan Huisjes en spoorbeheerder ProRail. Huisjes verloor vorig jaar zijn vrouw door een ongeluk op de overgang. Huisjes verhuist, de boerderij wordt gesloopt en de overgang aangepast.

"Het is gelukt omdat alle partijen bereid zijn geweest echt naar elkaar te luisteren. En niet alleen te kijken naar technische oplossingen zoals uitkopen, verhuizen of het aanleggen van een nieuwe weg naar een beveiligde overweg in de buurt", legt Damsma uit.

Koning

Een dag van uitersten vrijdag. In Emmen worden de wonden gelikt, nadat FC Emmen donderdagavond pijnlijk verliest van NAC Breda en degradeert uit de eredivisie.

Dertig kilometer verderop is het juist de glimlach die overheerst. De glimlach van koning Willem-Alexander welteverstaan. De vorst kwam naar Drenthe om het grootste zonnepark van Nederland te openen. Zonnepark Hollandia in Nieuw-Buinen telt zo'n 300.000 zonnepanelen. Koning Willem-Alexander kreeg een rondleiding en sprak met initiatiefnemers, technici en omwonenden.