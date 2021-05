Turfrunners uit Dalen maken hun eigen Roparun

Normaal gesproken doen de Turfrunners jaarlijks mee met de Roparun van Rotterdam naar Parijs. Vorig jaar ging die tocht niet door en dit jaar is het evenement naar oktober uitgesteld. Tot verdriet van de fanatieke sporters uit Dalen. Daarom gaan ze dit weekend wel van start, maar dan in hun eigen vorm.

Bij het evenement wordt namelijk ieder jaar veel geld opgehaald voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten en dat moest volgens de organisatie beslist doorgaan. "We wilden er toch aandacht aan besteden en graag de naam houden", vertelt teamcaptain Martijn Schonewille.

De Turfrunners rennen dit jaar een halve RopaRun vanwege een paar nieuwe gezichten die bij het vaste team aansluiten."Het is een beetje een testversie", legt Schonewille uit. "Dit is voor het team handig: wanneer moeten ze wisselen?" Ook het op tijd wakker gemaakt worden, hoort daarbij.

Wekdienst

Dat op tijd wakker krijgen is dit jaar een uitdaging en ging volgens de crew vanmorgen bijna mis. Ook deelnemer Annette Kiers merkt dat. Ze was bang dat ze zich ging verslapen. "Normaal als we een Roparun hebben dan kunnen we rustig liggen en maakt de teamcaptain ons wakker, nu moet ik mijzelf wekken en dan hoop ik maar dat het andere team niet heel snel loopt want dan zijn we te laat."

De originele Roparun telt 560 kilometer, bijna het dubbele van de 280 kilometer die de Turfrunners nu doen. Maar de verkorte versie wordt er voor de sporters niet perse makkelijker van. Zo zit het weer behoorlijk tegen, ligt het tempo erg hoog en moeten de renners het doen met minimale support.

Waarom blijven ze dan toch doorlopen? "De uitdaging, het afzien en uiteindelijk het goede doel waar je het voor doet", vertelt Kiers. "We vinden het leuk om elkaar ieder jaar weer terug te zien en met elkaar die uitdaging aan te gaan. We maken er gewoon samen een feest van."

Virtual

De teller staat ondertussen op bijna 3500 euro die de ploeg heeft opgehaald. Dat is minder dan voorgaande jaren. "Maar we zijn nog niet klaar", licht Schonewille toe. "Er komen nog meer acties aan. Zo verkoopt de organisatie de overige 280 kilometer aan virtuele hardlopers elders in de regio. "Dat heeft toch maar weer 800 euro opgehaald."