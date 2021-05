Stal Marwijksoord brengt veulens zonder moeder samen met pleegmerries

"Wat wij hier doen is pleegmerries houden. Dat zijn merries op leeftijd die lief, braaf en sociaal zijn en graag een veulentje willen opvoeden", legt Margé Emmens van stal Emmens uit.

Melk

In totaal heeft ze 17 paarden staan die ze voorbereidt op het pleegmerrieschap. De grootste uitdaging is het op gang brengen van de melkproductie van deze paarden. Dat wordt gedaan door de geselecteerde merries te behandelen met hormonen. "Op het moment dat de melkgifte op gang komt, melk ik ze drie keer per dag uit. Belt er dan iemand die zegt ik heb een veulentje en de moeder van dat veulentje is overleden, en we willen toch graag dat dat veulentje wordt grootgebracht door een pleegmoeder, dan kan dat dus bij ons."

Momenteel staat er één veulen in de stal van Emmens die afgelopen donderdag haar moeder verloor. Nog dezelfde dag werd het gekoppeld aan een van Emmens' pleegmerries. Een proces dat begeleid wordt door een dierenarts. "Die komt dan en geeft de merrie een spuitje, zodat ze een soort bevalling gaat beleven in haar hoofd. Op het moment dat dat is gebeurd, gaan we het veulentje insmeren met haar zweet. Dan koppelen we het veulen erbij, zodat ze gaat drinken. En dan hebben we een match, zoals wij dat noemen."

Terug naar huis

Bij zo'n match gaat de pleegmerrie na een paar dagen met het veulentje mee naar huis. Dit gebeurde ook met twee veulentjes van Cornelis Mooiweer uit Doornspijk. "Wij hadden problemen op de stal door vingerhoedskruid, waardoor we vier dode merries hadden" vertelt Mooiweer.

"Dus we waren naarstig op zoek naar een paar pleegmoeders. Die probeerden we eerst te krijgen bij paarden waarvan de veulentjes overleden zijn, maar die waren er dus niet." Zo kwamen ze bij Emmens uit. "En dat is goed gekomen zo te zien."

Onbekend

Emmens ziet haar merries eigenlijk zelden in actie, maar afgelopen vrijdag reisde ze af naar Doornspijk om te zien hoe ze het doen. "Heel mooi om ze terug te zien" , zegt ze. "Het veulen is al mooi gegroeid, de merrie doet het ook goed. Dat is toch waar je het voor doet."

Maar weinig mensen weten dat je op deze manier een veulen aan een merrie kunt koppelen. "Er zijn niet veel mensen die dit doen. In het Noorden zit er nog eentje, en in Brabant. Dus het is relatief onbekend."

Emmens doet het nu een paar jaar. Ze kwam op het idee toen ze er zelf een paar keer een veulen verloor. "Het meest normale is dat jij een merrie hebt met een veulen. En mocht er dan een van de twee doodgaan dan kun je het ook proberen te koppelen. En wat wij doen is een merrie uit het niets opstarten, zodat ze gaat lacteren. Dus die heeft geen dracht gehad. Dus het is heel uniek."

Als het veulen oud genoeg is en zonder moeder kan, dan brengt de eigenaar de merrie weer terug naar Marwijksoord. Mooiweer: "Met een maand of vijf, ik denk in oktober, hopen we ze weer in gezondheid terug te brengen." Emmens neemt het paard daar weer onder haar hoede.