Muzieklijst Harry's Blues 23 mei 2021

John Lagrand (Den Haag 1949) speelde tot 1999 mondharmonica in de bands van Harry Muskee. Aanvankelijk bespeelde Harry zelf de mondharmonica, maar vanaf eind tachtiger jaren maakte John met zijn instrument het kenmerkende bluesgeluid. Eerder speelde hij bij Livin' Blues, de andere bluesband in Nederland die er werkelijk toe deed. John ging in 1993 mee op bluesreis door Amerika. Een zeer gewaardeerde gast op deze reis. Van enig drankgebruik was geen sprake. Helaas was dat later wel het geval en was hij in de the Blizzards niet meer te handhaven. Harry had een zwak voor deze virtuoos op de mondharmonica. Het deed hem veel verdriet de samenwerking te moeten beëindigen. Maar de band ging voor. Op 30 juni 2005 overleed John Lagrand.