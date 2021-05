Simon Tibbling verruilt FC Emmen voor Randers FC

Simon Tibbling maakt niet langer deel uit van FC Emmen. De Zweedse middenvelder maakt per direct de overstap de overstap naar Randers FC, dat uitkomt in de Deense Superliga. Tibbling had nog een contract tot 2022 met een optie voor nog een seizoen aan De Oude Meerdijk, maar club en speler beëindigden dat in goed overleg voortijdig.

De 26-jarige middenvelder, die eerder voor FC Groningen uitkwam, werd voorafgaand aan dit seizoen losgeweekt bij het Deense Brøndby IF. In het begin van het seizoen kon Tibbling steevast rekenen op een basisplaats, maar na de ruime 5-0 thuisnederlaag tegen Ajax in november vorig jaar verloor de Zweed die. Na de winter raakte hij helemaal uit beeld. In de afgelopen vier maanden mocht Tibbling slechts één keer zeven minuten invallen.

Stroomversnelling

Randers - uit de gelijknamige Deense plaats - was volgens FC Emmen-preses Ronald Lubbers al enige tijd met de Emmenaren aan het onderhandelen over een overgang van de middenvelder. Nadat FC Emmen afgelopen week degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie kwam de transfer in een stroomvernselling. "De volledige afkoopsom verdient Emmen niet terug, maar salarispost is weg en een deel van transfervergoeding is terugverdiend. Er moest gewoon een oplossing komen voor iedereen en die is er nu", aldus Lubbers.

Tibbling kwam uiteindelijk vijftien competitiewedstrijden voor FC Emmen in actie.

