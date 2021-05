Stilstaan bij de Dag van het Nationaal Park: 'We zijn hier allemaal voor de natuur'

Brasse en boswachter in spé Femke vinden een aparte dag voor het Nationaal Park erg belangrijk. "Wat veel mensen denken is dat een natuurpark van de overheid is, maar dat is natuurlijk niet waar. Zo'n gebied wordt beheerd en bepaald door bijna twintig partijen, varierend van Staatsbosbeheer tot bewoners, recreatieparken en boeren", legt Brasse uit.

Ook bezoekers hebben een functie om het gebied te onderhouden. Voor Femke is een Nationaal Park vooral een rustpunt. "In de natuur word ik helemaal rustig met alle planten en dieren", vertelt ze.

Europees feestje

In 1909 is het eerste Nationaal Park in Zweden geopend. Sinds 22 jaar wordt jaarlijks in Nationale Parken in heel Europa stilgestaan bij De Dag van het Nationaal Park. en die dag is inmiddels uitgegroeid tot een Europees evenement dat overal anders wordt gevierd. Onze provincie telt drie Nationale Parken: het Drents-Friese Wold, de Drentsche Aa en het Dwingelderveld.

Dag van het Nationaal Park krijgt ook een vervolg op scholen in de buurt. Zo is er voor de basisschoolgroepen 6 en 7 een verhalenwedstrijd uitgeschreven. André Brasse nodigt iedereen uit om van de natuur te genieten, mits bezoekers op de paden blijven. "En houd respect voor elkaar", vult hij aan. "Of je nou wandelt of fietst, we zijn hier allemaal voor de natuur."