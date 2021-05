Pin-perikelen: 'Coevorden wil weer 24 uur per dag geld kunnen opnemen'

De laatste pinautomaat waar mensen 24 uur per dag konden pinnen, zat in de blauwe gevel van de Rabobank aan de markt. In de stad staan nu nog drie gele geldautomaten van Geldmaat: in de Primera aan de markt, de Readshop in de Friesestraat en de Albert Heijn aan de Van Heutszsingel. Daar kun je onder openingstijden geld opnemen, maar zodra de winkels gesloten zijn niet meer.

Teleurgestelde pinners

"In een stad als Coevorden moet je gewoon 24 uur per dag kunnen pinnen", vindt Michel Blanken, raadslid van de PvdA-fractie. Tijdens het interview met Blanken wilden er al drie mensen geld opnemen, maar kwamen ze er tot hun teleurstelling achter dat de automaat verdwenen was.

"Ik heb werkdagen van 07.00 uur 's ochtends tot 10.00 uur 's avonds", vertelt een chauffeur, die contant geld wilde opnemen. "In de dorpjes kan het wel, maar in Coevorden niet. Nu moet ik een winkel in, maar dit schiet niet op."

Liever contant dan pinpas

Volgens Blanken betalen veel mensen nog steeds liever met contant geld in plaats van de pinpas. "Ik kocht laatst iets via Marktplaats, dat kon ik contant betalen. Daarnaast zijn er mensen die misschien wel met weekgeld zitten. Die pinnen een bepaald bedrag voor de hele week, zodat ze daar niet overheen gaan."

Ook veel ouderen maakten volgens de PvdA-er gebruik van de pinautomaat. "Zeker in coronatijd, waarin mensen toch liever niet de drukte van winkels opzoeken."

Centrummanager Klaas Lamberink denkt dat vooral het oudere winkelpubliek het lastig vindt om via de telefoon of pinpas betalingen te regelen. Hij denkt dat winkeliers er zelf nog niet veel last van ondervinden: "Dat is te bezien. Ik denk dat de meeste winkels zelf pinmogelijkheden in de zaak hebben. Het gaat met name om de consument."

Lamberink vindt het van de banken niet handig om het aantal pinmogelijkheden te verminderen. "Nu moet je dus straks overdag geld in één van de drie winkels opnemen, om dat 's avonds elders uit te geven", zegt hij. "Dat is een dubbele handeling. Vanuit klantgerichtheid is dat niet handig."

"We gaan langzaam naar een situatie toe waarin geld niet meer tastbaar is, maar digitaal van A naar B schuift", denkt Lamberink. "Maar ik vind wel dat je er rekening mee moet houden dat nu nog niet iedereen vaardig is om dat op die manier te doen."

Fooitjes mislopen

Martine Krikken van grand café De Heeren van Coevorden mist de pinautomaat. Veel gasten van de horecazaak op een steenworp afstand van de oude automaat vragen waar ze geld kunnen opnemen. "Dagelijks moeten we zeggen dat het op dat tijdstip niet meer kan en dan vragen ze of ze bij ons geld mogen opnemen", zegt Krikken. "Nu mensen dus vaker met de pas betalen in plaats van briefjes en muntjes, lopen we ook de fooitjes mis."

Motie

Het doel van de motie van vanavond is dat de gemeente in gesprek gaat met een partij als Geldmaat om ervoor te zorgen dat er weer een constante pinmogelijkheid in de stad komt. "Waar of in welke vorm dat precies gebeurt, maakt niet zoveel uit. Het moet wel in de binnenstad zijn, natuurlijk", aldus Blanken.

