Dorpshuis Eexterveen groeit na drie jaar al uit jasje

De Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen is daarom aan de slag gegaan met het aanvragen van de Europese LEADER-subsidie. Dat is een subsidie voor projecten op het platteland. Met het geld kan er een aanbouw komen voor de keuken, die de uitbater van de horeca erg goed kan gebruiken.

Kleine keuken

De huidige keuken blijkt regelmatig veel te klein om het aantal gasten dat komt fatsoenlijk te kunnen bedienen. Eens per maand kunnen dorpsbewoners bij het restaurant langs voor een speciale dorpsmaaltijd. Uitbater Martijn Klok bedient op zo'n avond zestig mensen. "Dat doen we in buffetvorm, dus we hoeven gelukkig niet allemaal aparte borden te serveren. In de keuken is ook maar plek voor maximaal tien borden naast elkaar, dus dat lukt echt niet", zegt Klok.

De problemen beginnen vooral als de vuile vaat afgewassen moet worden. Met al die borden staat de keuken bomvol, terwijl je er eigenlijk maar met één persoon tegelijkertijd kunt werken. Eten bereiden én borden afwassen tegelijkertijd is bijna onmogelijk. Klok: "Omdat er niet zoveel ruimte is, kan ik niet met een heel team in de keuken aan de slag. Na etenstijd ben ik daardoor vaak wel anderhalf uur kwijt alleen aan het opruimen."

Zorg naar het dorp

Een grotere keuken is dus een must om professioneler aan het werk te kunnen. In de aanbouw moet daarnaast een echte koelcel komen en het magazijn moet er een plekje krijgen. Klok moet nu nog door de vergaderruimte heen om spullen te halen en dat is niet zo handig als er een vereniging aan het vergaderen is. Als de opslagruimte verplaatst wordt, komt er ruimte vrij die de dorpsbelangenvereniging graag wil gebruiken om zorg naar Eexterveen te halen.

Op dit moment is er geen plek in het dorp waar bijvoorbeeld een huisarts of fysiotherapeut kan komen. Dat wil de dorpsbelangenvereniging veranderen, zegt vice-voorzitter Karel van Klaveren. "We denken dat je de zorg dichterbij moet halen. Men zegt vaak: reis maar even naar Annen of Assen toe, maar dat is te gemakkelijk gedacht. Haal je die zorg naar het dorp, dan krijg je meer bestaansrecht", zegt Van Klaveren.

Toekomstplan

Eexterveen is bezeten van het toekomstbestendig maken van het dorp. Van krimp willen de inwoners niets weten. Naast een woningbouwproject om jonge inwoners de kans te geven een huis te kopen in het eigen dorp, een nieuw fietspad en uitbreiding van de school, zou een plek waar een huisarts of fysiotherapeut aan het werk kan goed in dat grotere toekomstplan passen. Van Klaveren: "Je moet dingen proberen en dat doen we ook aan alle kanten. Soms mislukt dat wel eens, maar daar word je alleen maar wijzer van."

Vorige maand heeft de dorpsbelangenvereniging officieel de LEADER-subsidie aangevraagd. Toekenning kan 22 weken duren. Mocht Eexterveen het geld niet krijgen, dan willen de dorpelingen alsnog via fondsenwerving het dorpshuis uitbreiden.

