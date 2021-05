Kanaalstraat Roden sinds vandaag afgesloten

In Roden is men vandaag gestart met de volgende fase van de 'centrumontwikkeling'. Het gaat om de laatste fase van de aanpak van het HOV, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

De aanpak van het HOV begint op de hoek Touwslager/Kanaalstraat en loopt via de rotonde op het Julianaplein naar de Groningerstraat tot en met de kruising Kamplaan. Tot en met 24 juli wordt er gewerkt aan het stuk van de Touwslager tot aan het Julianaplein. Vervolgens wordt de rotonde aangepakt tot eind september. Daarna zijn de Groningerstraat en de Kamplaan aan de beurt.

Kastanjelaan

De huidige afsluiting van het stuk tussen de Touwslager en de Kanaalstraat maakt dat het vandaag druk was op de Kastanjelaan in Roden. Verkeer wat naar Leek wil, wordt via die weg omgeleid. Idealiter gaat het verkeer via de noordelijke rondweg naar Leek, vertelt wethouder Alex Wekema. "Aan het begin is het altijd even wennen, maar we verwachten niet al te veel overlast aan de Kastanjelaan. Uiteraard gaan we dat monitoren."

In de eerste fase van de aanpak van het HOV werd verkeer door enkele woonwijken in Roden geleid. Daarbij ervaarde men veel overlast van bussen die over putdeksels reden. "We hebben geleerd van die problemen en proberen dat nu anders te doen", aldus Wekema.