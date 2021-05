Opnieuw een daling: 44 nieuwe coronabesmettingen

In Drenthe zijn in het afgelopen etmaal 44 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Er zijn twee mensen met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Sterfgevallen in de afgelopen 24 uur als gevolg van het virus zijn er niet, blijkt uit cijfers van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Voor de zesde dag op rij daalt het aantal nieuw vastgestelde besmettingen in Drenthe. Gisteren werden er 47 besmettingen gemeld, de dag ervoor 66. Het weekgemiddelde ligt op 68.

De in het ziekenhuis opgenomen patiënten met covid-19 komen beiden uit de gemeente Meppel. In alle gemeenten bleef het aantal besmettingen onder de tien. De meeste werden geregistreerd in Emmen en Assen (zeven), de minste in Aa en Hunze en Meppel (één).

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 25-05-21)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1377 (+1) 7 20 Assen 3663 (+7) 66 15 Borger-Odoorn 1538 (+2) 31 15 Coevorden 2834 (+5) 57 31 Emmen 8962 (+7) 161 79 Hoogeveen 4460 (+6) 74 41 Meppel 2298 (+1) 34 (+2) 27 Midden-Drenthe 2000 (+2) 35 30 Noordenveld 1650 (+5) 32 26 Tynaarlo 1496 (+4) 22 24 Westerveld 954 (+2) 16 21 De Wolden 1947 (+2) 31 24 Onbekend 61 0 0

Drentse ziekenhuizen

In de Drentse ziekenhuizen liggen volgens de meeste actuele cijfers van het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland negentien patiënten met een coronabesmetting, van wie zeven op een ic-bed. Een week geleden lagen er 31 coronapatiënten, van wie acht op de ic.

Ook landelijk wordt de coronadrukte minder. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1.681 mensen vanwege het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds 11 december. In vergelijking met gisteren daalde het totale aantal opgenomen patiënten met veertien. Het is de achtste achtereenvolgende dag waarop de bezetting daalt.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde eveneens verder. Op die afdelingen liggen nu 579 mensen met corona. Ook dat is het laagste aantal sinds half december. De ic-artsen en -verpleegkundigen zagen negentien bedden vrijkomen.

Landelijke dag- en weekcijfers

Landelijk zijn tussen gisterochtend en vanochtend 2.531 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds begin februari, toen de teststraten dicht waren vanwege extreem winterweer. Het is niet duidelijk of het lage aantal positieve tests van vandaag komt doordat minder mensen zich tijdens het pinksterweekeinde hebben laten testen.

Op weekbasis heeft de afname van het aantal nieuwe coronabesmettingen flink doorgezet. In totaal registreerde het RIVM 25.255 positieve testresultaten. Dat is 28 procent minder dan een week eerder, toen ruim 35.000 gevallen aan het licht kwamen. Dat waren er al een kwart minder dan in de week daarvoor. In een maand tijd is het aantal wekelijkse nieuwe coronagevallen meer dan gehalveerd.