Bewoners betrekken nieuwe Westerkim in Hoogeveen: 'We zien elkaar elke dag'

De komende drie dagen worden 54 bewoners verhuisd. Mevrouw Bellinga-Pleijsier en Benjamins-Kempen mochten als eersten hun kamer komen bewonderen. "Ziet er leuk uit, mooi hoor", vertellen beide dames tevreden. "Hier kunnen we het vast leuk met elkaar maken. We zijn echt gezelligheidsmensen."

Gezinsleven

Het voormalige woonzorgcentrum is al meer dan vijftig jaar oud en kent vele beperkingen. "Daarom werd het tijd voor een nieuw gebouw", vertelt bestuurslid Ria Knotters. De vernieuwing van de Westerkim wordt in fases gedaan, zodat bewoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Tijdens de eerste fase zijn twee dagbestedingsruimtes gebouwd en zeven afdelingen met elk negen kamers.

"Die zijn wat kleiner van omvang dan men gewend is in het oude gebouw", vervolgt Knotters. In de Westerkim wonnen vooral mensen die een vorm van dementie hebben of hulp nodig hebben bij een chronische lichamelijke aandoening. "Daarvan weten we dat het goed is dat ze met elkaar in één ruimte wonen", vertelt Knotters. "Je moet het zien als een soort gezinsleven. Samen koken, spelletjes spelen en rusten. Als iemand zich even terug wil trekken respecteren we dat natuurlijk."

Sjouwen

Ondertussen lopen twee mannen de kamer van mevrouw Bellinga-Pleijsier binnen. "Zet daar maar neer", roept ze. "Dat zijn mijn jongens, die zijn druk bezig met sjouwen." Haar buurvrouw - mevrouw Benjamins-Kempen - is inmiddels ook de kamer binnengelopen. "Handig hoor, die mensen die helpen met verhuizen."

Benjamins-Kempen woont nu twee jaar in de Westerkim. "Ik woonde met veel plezier aan de IJssel. Op de maandag gingen we altijd met elkaar sjoelen, na een misstap lag ik op de vloer met een gebroken bovenarm en een wond aan mijn hoofd. Toen ben ik hier gekomen en dat was in het begin best moeilijk. Opnieuw verhuizen is best lastig, want je moet je ook weer aanpassen. Dat is niet altijd even makkelijk."

Nieuwe vleugel

Binnenkort begint fase twee van de verbouwing van het woonzorgcentrum. "Het laatste gebouw wordt dan gesloopt. Op dezelfde plek komt een nieuwe vleugel. Het is de bedoeling dat de bouw daarvan volgend jaar maart is afgerond", vertelt Knotters. De laatste bewoners worden dan ook verhuisd.

