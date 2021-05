Coevorden sluit 2020 af met 2,3 miljoen in de plus, maar kampt met jeugdzorgtekorten

De gemeente Coevorden heeft op basis van vorig jaar geld overgehouden, blijkt uit het jaarverslag van 2020. De gemeente sloot het jaar af met een positief resultaat van 2,3 miljoen euro. In 2019 had de gemeente ook al een positief resultaat. Toen bleef er anderhalf miljoen euro over.

Meevallers deden zich onder meer voor op het gebied van uitkeringen, participatie, bouwvergunningen en het Stimuleringsfonds dorpen en wijken. De grootste tegenvaller zit in het sociaal domein, met name bij jeugdzorg en de WM-voorzieningen, maar ook in de afvalinzameling en de gemeentebelastingen.

Coronaklappen opvangen

535.000 euro wordt ingezet om klappen van de coronacrisis op te vangen en de overige 1,8 miljoen euro gaat in de algemene reservepot. "Door corona werd alles anders dan vooraf gedacht", zegt financieel wethouder Steven Stegen. "We moesten creatief en flexibel omgaan met de samenwerking met onze inwoners. Ik heb grote waardering voor al die organisaties en ondernemers die heel hard hun best hebben gedaan en nog sdteeds doen om de gevolgen zo klein mogelijk te houden."

Zorgen voor de toekomst

De gemeente schrijft in een verklaring dat Coevorden een gezonde gemeente is, maar dat er voor de toekomst ook zorgen zijn. Zo zijn er tekorten in de uitgaven in het sociaal domein, met name bij de jeugdzorg en de Wmo-voorzieningen. In 2020 konden die tekorten opgevangen worden, maar voor 2021 wordt dit volgens de gemeente moeilijker.

Sinds een paar jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor onder meer de jeugdzorg. Daarvoor krijgen ze een bijdragen van het Rijk, maar dat is vaak niet genoeg. Net zoals in Coevorden, zegt wethouder Brink. "De bijdrage vanuit het Rijk is absoluut niet toereikend. Voor 2021 is er extra geld aangekondigd. Tegelijk zijn we voor 2021 en verder ook aan het kijken hoe we het beleid kunnen aanpassen en de bedrijfsvoering kunnen aanscherpen."

Verbinden en ontwikkelen

Als gemeente zocht Coevorden in 2020 de verbinding met ondernemers en verenigingen, om samen de coronacrisis te lijf te gaan. Steunmaatregelen van het Rijk werden onder de aandacht gebracht en er ontstonden initiatieven met sportverenigingen. Daarnaast is er een slag gemaakt in het aantrekkelijker maken van de binnenstad en de gemeente. Het stationsgebied is opnieuw ingericht en tussen dorpen zijn fietspaden aangelegd en is er nieuwe verlichting geplaatst.

