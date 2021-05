Flinke kater na brand restaurant Zuidlaren: eigenaar vermoedt brandstichting

Volgens Oppewal heeft een aantal jongeren de brand per ongeluk aangestoken. "Een aantal jongeren heeft gewoon onder de luifel zitten chillen", meent de eigenaar. "Ik weet niet precies hoe het is gebeurd, maar ik heb iets gehoord over een rugzak die in de brand is gevlogen." Het pand bestaat voor een groot gedeelte uit hout en daarom denkt Oppewal dat het vuur zich zo snel heeft kunnen verspreiden.

De politie onderzoekt de zaak. Een politiehond rent door het verkoolde hout en zoekt of er brandbare stoffen aanwezig waren: iets wat kan wijzen op brandstichting. Want ook de politie heeft de geruchten over brandstichting gehoord, maar houdt alle opties nog open. Ze willen vooral de verhalen van getuigen horen.

'Zeven maanden dicht, nu dit'

Veel mensen uit de buurt komen een kijkje nemen bij het afgebrande pand. Ook gisteren trok de brand al veel bekijks. "Toen ik de rookwolken zag, dacht ik dat het de leegstaande boerderij iets verderop was", blikt een buurtbewoner terug. Hij vindt het jammer dat het restaurant is afgebrand, want hij kwam er weleens een hapje doen. Vandaag is het vooral de achterkant van het pand waar de mensen blijven staan. Daar waar een team het brandonderzoek verricht, blijven de mensen staan. "Sneu hoor", vindt een vrouw die samen met haar man voorbij komt lopen. "Zeven maanden dicht en dan dit..."

Eigenaar Oppewal had alles op orde om na zeven maanden gesloten te zijn vanwege het coronavirus, over anderhalve week open te gaan. Aanstaande woensdag heeft hij zelfs nog twee sollicitatiegesprekken. Maar nu heeft hij 'veel personeel over'. "Tja, die sollicitatiegesprekken ga ik wel houden, maar goed... Eigenlijk is dat niet meer nodig."