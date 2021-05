Biomassacentrale MeppelEnergie blijft een zorgenkind: Faillissement is een optie

Tien jaar geleden leek het een erg goed plan: een biomassacentrale in Meppel met een warmtenet voor de verwarming van vierhonderd woningen. De tijd heeft MeppelEnergie ingehaald en het warmtenet is uitgegroeid tot een zorgenkind. Samen met gemeente Meppel zoekt directeur Eddy Veenstra momenteel naar een structurele oplossing.

Veenstra is directeur van Rendo. De netbeheerder is samen met de gemeente Meppel eigenaar van het zwaar verliesgevende warmtenet in nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. In 2020 schreef Rendo 300.000 euro af op het project.

Zwaar verliesgevend

Het probleem is dat MeppelEnergie zwaar verliesgevend is. Het blijkt in gebruik erg duur. Veel duurder dan verwarming met aardgas. Dat verschil mag niet doorberekend worden aan de klant. In Nederland geldt het zogenoemde 'Niet-Meer-Dan-Anders principe'. Deze regel moet er voor zorgen dat een huishouden met stadsverwarming (warmtewet) niet meer betaalt dan een huishouden met een reguliere gasaansluiting.

MeppelEnergie was het eerste warmtenet in Drenthe. "In de tussentijd zijn de ontwikkelingen verdergegaan en daarom kijken we heel anders tegen het project aan. Een warmtenet rendabel maken blijkt heel lastig. Eigenlijk is dat al vanaf het begin zo. Dat komt door een combinatie van factoren. Het is de opwekking, de distributie, de technische oplossing en het contract dat eronder ligt. Het is een opstapeling van dingen."

De tijd heeft MeppelEnergie ingehaald

"Het zou alleen rendabel kunnen als er een logische warmtebron zou zijn, zoals een grote fabriek met restwarmte", vervolgt Veenstra. "Hier moest echt een centrale gebouwd worden. We stoken nu met hout als biomassa en verwarmen daar water mee. De tijd heeft MeppelEnergie een beetje ingehaald. We zien dat mensen het liefst een andere oplossing kiezen. Mensen die daar een kavel kopen, kiezen een individuele oplossing, zoals een waterpomp. De tijd heeft ons geleerd dat er veel meer oplossingen zijn."

Rendo nam eerder afscheid van een warmtenet in Groningen. "Dat was ook heel lastig en hebben we verkocht. In Hardenberg hebben we berekeningen gemaakt en dat was ook moeilijk rendabel te krijgen."

Zorgenkind

Een positieve structurele oplossing lijkt voorlopig uitgesloten. "Wie weet komt die nog uit de bus", vervolgt Veenstra. "Je kunt daarom van een zorgenkind spreken. We schrijven immers niet voor niets drie ton af. Maar als je weet wat de exploitatie komende tien jaar kost en je afspreekt af hoe je dat gaat dekken, dan heb je een stabiele situatie."

Dat het verliesgevend blijft, is immers zeker. "Het mooiste zou zijn als we met z'n vieren elk een gedeelte van de pijn dragen", vervolgt Veenstra. "Er is nu eenmaal voor dit plan gekozen. We kunnen nu niet de boel de boel laten. Je hebt verantwoordelijkheid en die nemen we. We doen als Rendo honderden projecten. Een aantal daarvan is lastiger. Dat is inherent aan ondernemen."

Staatssteun-discussie

Veenstra is daarom in gesprek met de gemeente Meppel. Elk jaar wordt er naast biomassa ook geld verbrand. Rendo wil structureel toekomstperspectief. Dat kun je vrij vertalen: wie gaat de komende tien jaar het verlies voor zijn rekening nemen? Als de gemeente dat doet, lijkt het op staatssteun. "Daarom weten we niet of dat mag. Dat moet goed uitgezocht worden", vertelt Veenstra.

Als het wettelijk zou mogen, moet er nog een vorm gevonden worden. Naast Rendo en de gemeente is ook de provincie Drenthe betrokken. De biomassacentrale is eigendom van een bedrijf. "Misschien komen er nieuwe verhoudingen waarbij de gemeente er tussenuit stapt", aldus Veenstra. "Het kan ook zijn dat we met z'n vieren verantwoordelijk blijven."

Faillissement

Een derde optie is het faillissement van MeppelEnergie. "Je kunt MeppelEnergie ook liquideren. Dan moet er wel iets anders voor terugkomen. De warmtevoorziening mag nooit in gevaar komen. Dat is landelijk geregeld."

