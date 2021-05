Coevorder winkelwagenmuntjesverzamelaar naarstig op zoek naar ontbrekende muntjes

Hij mailde beide gemeenten al met de vraag of zij hem aan de ontbrekende muntjes konden helpen, maar zonder succes. Ook een oproep op Facebook leverde geen resultaat op. "Het muntje dat ik wil hebben van Veendam wordt niet meer gemaakt", weet Stel. Het muntje is zilverkleurig met een groot, rood logo van de gemeente Veendam aan de voorkant. Op de achterkant staat in rode letters 'gemeente Veendam' geschreven.

De voor- en achterkant van het winkelwagenmuntje van de gemeente Veendam dat nog ontbreekt in Stels verzameling (Rechten: Sjoert Stel)

Gestart met verzamelwoede

In zijn huis in Coevorden heeft de winkelwagenmuntjesverzamelaar een kamer vol met munten, inmiddels ruim achtduizend verschillende exemplaren. Zijn hele collectie heeft hij gesorteerd. Noem een bedrijf en de verzamelaar weet gelijk of hij er een muntje van heeft. "Ik had eens een muntje aan een keycord hangen. Iemand vroeg me wat ik ermee deed en wilde mijn muntje. Toen werd ik wakker en ben ik ook met het verzamelen begonnen."

Zodra Stel weet dat een bedrijf een winkelwagenmuntje heeft, komt hij in actie. "Al gaat dat tijdens corona helaas wat moeilijker. Voor de coronaperiode ging ik er altijd naartoe om te vragen naar de munten."

Bijzondere exemplaren

Zijn mooiste muntje? Dat is die van Paul de Leeuw. "Daar zijn maar een paar van gemaakt", zegt Stel. Een muntenreeks van Defensie blijft ook bijzonder voor de verzamelaar. "Vooral de laatste twee munten uit de reeks zijn erg gewild." Twee jaar geleden completeerde Stel zijn Defensiemuntenverzameling, maar zijn verzameldrang was nog verre van verzadigd. Sindsdien zette hij zijn zinnen op munten van Nederlandse gemeenten.

