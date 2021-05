'Zandman' Stijn Steenhuis opgeroepen voor EK: 'Een grote verrassing'

Bondscoach Danny Baijens nam Steenhuis op in zijn tienkoppige selectie, die het in de poulefase opneemt tegen Rusland, Portugal en Duitsland. "Best een grote verrassing", reageert Steenhuis, tevens sportjournalist bij RTV Drenthe.

Voorsprongetje

Omdat er door het coronavirus minder wedstrijden worden afgewerkt in onze provincie, hoeft Steenhuis bijvoorbeeld niet op pad voor Onze Club van RTV Drenthe. Daardoor heeft Steenhuis in het weekend tijd over voor andere dingen. "Toen ben ik voor mijn kansje gegaan in het Beach Handball", aldus het lid van handbalvereniging HVC in Barger-Compascuum. "Bij de club spelen we al jaren in het zand, omdat we geen eigen sporthal in het dorp hebben. We hebben dus een klein voorsprongetje."

Onvergelijkbaar

Handbal op het strand is niet te vergelijken met handballen in de zaal, zegt Steenhuis. "Je staat met vier man op het veld en het veld is een stuk kleiner. Eigenlijk is het veel spectaculairder. Je kunt bijvoorbeeld twee punten krijgen als je scoort uit een vlieger of een pirouette."

De Drent kijkt erg uit naar het EK, waar achttien landen aan deelnemen. Hij verwacht een zware kluif voor Nederland. "Zeker Rusland is een erg sterke ploeg. Wij zijn dan wel de underdog, maar in de sport is veel mogelijk."