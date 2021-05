Brandweer blust ook digitaal brandjes: 'Als voorbereiding op het echte werk'

In de brandweerkazerne in Meppel is het een bijzonder gezicht: brandweerlieden die een virtueel brandje staan te blussen en in plaats van een brandweerslang twee controllers in hun hand hebben. Maar dat is met een reden. "Door corona kunnen wij sommige praktijklessen niet door laten gaan. Via deze weg willen wij onze leden alvast voorbereiden op de praktijklessen", legt beleidsmedewerker Marcel van Alphen uit.

Dat oefenen kan nu met de virtual reality-bril op, maar wanneer de maatregelen het weer toestaan wil de brandweer die situaties op locatie aanbieden. Nu moeten leden het doen met virtual reality die zij thuis op hun computerscherm kunnen volgen. "Op deze manier bieden we nu lessen aan. Dit doen wij ook voornamelijk om contact te kunnen houden met onze vrijwilligers. We willen dat de verbinding er blijft", legt medewerker Martijn Kikstra uit.

Basisprincipes brandbestrijding

In de lessen wordt voornamelijk getraind op de basisprincipes brandbestrijding. "Deze principes zijn sinds een aantal jaar een belangrijk onderdeel. Tijdens een brand willen wij onze mensen veilig laten optreden en daar heb je een aantal basisprincipes voor", benadrukt Van Alphen. "Je moet denken aan de manier waarop je een woning benadert waar brand is of een bedrijfspand dat in brand staat."

Via de online training kan de brandweer scenario's nabootsen die in het echt niet na te bootsen zijn. Toch denkt Kikstra dat in de toekomst virtual reality de praktijktraining van de brandweer nooit zal vervangen. "Het is een goede toevoeging op de huidige lessen, maar niet alles is te leren met virtual reality. Dit geldt alleen als goede voorbereiding op het echte werk."