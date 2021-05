Leefbaar Tynaarlo: 'Zorgelijk dat NAM lak heeft aan mening burgemeesters'

RTV Drenthe, RTV Noord, Platform Authentieke Journalistiek en Follow the Money stelden op basis van onderzoek naar aanleiding van de Shell Papers, dat de NAM gaswinningsput Vries-10 al had leeggehaald voordat het ministerie van Economische Zaken alle procedures officieel had afgerond.

De NAM had wel toestemming van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om gas te winnen onder het al bestaande winningsplan, maar wachtte de uitkomst van de nog lopende procedure over het overkoepelende vernieuwde winningsplan Westerveld niet af. De NAM heeft daarbij geen regels overtreden, maar handelde in tegen de wens van de gemeente Assen om te wachten met gaswinning uit Vries-10 totdat de procedure over het vernieuwde winningsplan was afgerond.

Mening burgemeesters genegeerd

"Het is zorgwekkend dat de NAM lak heeft aan de mening van burgemeesters die gaan over gebieden waarin die gasvelden liggen" zegt raadslid John Franke van Leefbaar Tynaarlo. "De NAM heeft de opvatting van de burgemeesters links laten liggen. Dus er lag wel een negatief advies van gemeenten over het vernieuwde winningsplan, maar in diezelfde tijd produceerde de NAM door."

Franke wijst ook op het rapport van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dat vorige week werd gepresenteerd over een 'efficiënte en rechtvaardige' regeling: het uitkeren van een standaard bedrag van 5.000 euro aan 200.000 adressen die schade hebben door gaswinning in Drenthe. "Als burger heb je totaal geen grip op wat instanties als IMG, het ministerie van Economische Zaken en de NAM doen", aldus Franke.

Het raadslid is zich goed bewust van het feit dat het rijk gaat over de diepe ondergrond en niet de gemeenten. "Maar de gemeenten worden wel om advies gevraagd. Als daar dan niets mee gebeurt, dan heeft dat ook geen zin. Als raad hebben we wel iets beter te doen."

Geen harde grens velden

Het aantal schademeldingen in de Asser wijk Marsdijk naar aanleiding van gaswinning uit put Vries-10 lijkt mee te vallen, maar Franke benadrukt dat dit veld grenst aan andere velden. "Het houdt verband met elkaar. Dat geldt ook voor bevingen. Bevingen ontstaan soms waar jarenlang geen bevingen zijn geweest. En als er dan schade ontstaat, dan wordt er gezegd dat het komt door een veld waar de omgekeerde bewijslast niet wordt toegepast", besluit Franke.

Op bestuurlijk niveau is burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze de zegsman namens de betrokken gemeenten. Een woordvoerder van de gemeente Aa en Hunze laat weten dat de burgemeester nu niet wil reageren; morgen is er overleg tussen de betrokken gemeenten.

Lees ook: