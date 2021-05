Slecht zichtbare NS-sprinter krijgt gele voorkant

De eerste sprinter met de nieuwe gele voorkant rijdt sinds vandaag op het spoor.

De oorspronkelijke voorkant van wit en donkerblauw in combinatie met de grote ruit is slechter zichtbaar dan andere NS-treinen die een gele voorkant hebben. Dat bleek uit gesprekken van RTV Drenthe met boeren die gebruik maken van onbewaakte overwegen. Vooral bij slecht weer gaat de trein erg makkelijk op in het landschap.

Boeren merkten het meteen: minder zichtbaar

"De koplopers met de grote gele voorkant zie je al van kilometers ver, de nieuwe sprinters pas veel later", zegt melkveehouder Barend Mul uit Fluitenberg. Het is dus opletten geblazen als Mul z'n koeien over één van de twee onbewaakte overwegen bij zijn boerderij moet leiden.

Zijn collega's Arjan Middelveld en Henri Vos uit Hoogeveen laten weten de sprinter eveneens slecht zichtbaar te vinden, vooral bij regenachtig weer. Boeren en loonwerkers in de omgeving van Hooghalen, die van de twee inmiddels opgeheven onbewaakte overwegen gebruikmaakten, lieten vorig jaar al weten de trein vaak pas veel later te zien dan de andere NS-treinen.

Overigens zijn de koplampen van de nieuwe sprinters goed te zien, mits ze in de felste stand staan. Aldus de boeren.

'Contrast kan groter'

De slechte zichtbaarheid van de nieuwe sprinter bleek ook uit onderzoeken die zijn uitgevoerd in de nasleep van het tragische ongeluk in Hooghalen. "Want ook al voldeed de SNG qua kleurstelling aan de Europese normen, het contrast met de omgeving zoals de buitenlucht kon groter. Daarom worden de kleuren aan de voorkant van onder andere deze trein aangepast", laat NS-woordvoeder Leonie Bosselaar weten.

"De donkerblauwe baan aan de voorkant van de trein wordt vervangen door een gele kleur", voegt ze eraan toe. NS kleurt zelf de fronten van zo'n 150 treinstellen die al in ons land rijden om. Nieuwe SNG's die vanaf nu door fabrikant CAF worden geleverd zijn standaard voorzien van de gele kop.

De eerste sprinter met de nieuwe gele voorkant is vandaag gaan rijden in de Randstad. Wanneer alle sprinters zijn voorzien van de gele voorkant kan NS niet zeggen, wel dat de make-overs maanden in beslag zullen gaan nemen.

Onbewaakte overwegen lastig op te heffen

Er zijn nog 277 onbewaakte overwegen in ons land, waarvan dertien in Drenthe. Uit het Hooghalen-onderzoek kwam een lijst met 28 onbewaakte overwegen op NS-trajecten naar voren die extra gevaarlijk zijn, omdat er bijvoorbeeld zwaar of langzaam landbouwverkeer overheen rijdt. Bij al die 28 overwegen worden maatregelen genomen.

Als opheffen of beveiligen niet (op korte termijn) lukt, rijden de NS-treinen daar met een lagere snelheid. Dat is in Drenthe het geval bij twee onbewaakte landbouwoverwegen tussen Echten en Fluitenberg. Daar rijden de treinen geen 140 maar 90 kilometer per uur. Er worden geen versnelde maatregelen genomen op trajecten van andere spoorvervoeders, zoals die van Arriva. De vervoersmaatschappij trok daarover onlangs aan de bel omdat op de Arriva-lijn Zwolle - Emmen bijvoorbeeld nog veetrtien onbewaakte overwegen zijn.

Eigendomsverhoudingen

Geen enkele onbewaakte overweg is hetzelfde. Soms is het een openbare overweg, dan weer een particuliere die wel of niet openbaar toegankelijk is. Over sommige overwegen vindt veel dagelijks verkeer plaats naar een woning of boerenbedrijf, andere overwegen zitten al achter slot en grendel en worden minder gebruikt of alleen door sleutelhouders. ProRail is bezig de gevaarlijkste onbewaakte overwegen op te heffen, maar dat is lastig omdat je met verschillende gebruikers en eigenaren en dus ook andere eigendomsverhoudingen te maken hebt.

Vorige week was er een doorbraak in de gevaarlijke overweg bij de hooihandel van Jan Huisjes in Wijster. Daar razen elk uur minimaal acht en vaak meer treinen voorbij met een snelheid van 140 kilometer per uur. Huisjes gaat verhuizen, waarna de onbewaakte overweg kan worden opgeheven.

De nieuwe sprinter met de donkerblauwe voorkant op brug van het Linthorst Homankanaal bij Beilen (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

