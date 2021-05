Ommezwaai: Belinda leeft als in de 'oertijd'

"We hebben een maand geleden de huur opgezegd en alles achtergelaten", vertelt Mol. Ergens op de grens van Drenthe vond het tweetal een plekje waar het de tent kon opzetten. "Hier proberen we nu zelfvoorzienend te leven, duurzaam en groen."

Nu is het nog een nomadentent, maar over twee weken wordt die ingeruild voor een yurt, een iets grotere tent. Van daaruit gaan ze een leven opbouwen. "We leven in en met de natuur, altijd buiten. We staan op als de zon opkomt en gaan slapen als die onder gaat. Hebben we honger, dan eten we. Dat geeft zoveel vrijheid en rust. Je waardeert alles waar je veel moeite voor moet doen. Dat zijn soms heel basale dingen."

'We zijn overal in doorgeschoten'

Mol woonde jarenlang in Emmen en Amsterdam. Maar de luxe en het comfort ging haar tegenstaan. "Die luxe gaf helemaal geen bevredigend gevoel. Alles is automatisch gewoontegedrag. De druppel voor mij was de tijd waarin we nu leven. We zijn overal in doorgeschoten. Van technologie tot voeding, we bewegen te weinig en zijn het contact met de natuur verloren."

"Op een gegeven moment zijn wij ernaartoe gegroeid om dit los te laten. Dat is een proces van een jaar geweest. We hebben gekozen voor het oerleven", aldus Mol. En het maakt het duo creatief. "Eten dat we normaal zouden opslaan in de koelkast, bewaren we bijvoorbeeld nu in een gat onder de grond. Eigenlijk herontdekken we hoe de mensen vroeger leefden."

Nu weet ze het al zeker, Mol wil niet meer anders. Ondanks alle ontberingen. "We hebben bijvoorbeeld geen warm water of een verwarming. Dat is wel even pittig. Maar we slaan ons erdoorheen, want wat we ervoor terugkrijgen is te mooi."

Oerland

Voor de toekomst hoopt ze een stukje grond te vinden van één tot drie hectare om daar haar Oerland te bouwen. "Daar willen we plaggenhutten en nomadententen neerzetten. Er komen groentetuinen en een natuurapotheek. Op die manier willen we mensen gaan ontvangen."