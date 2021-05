Gemeente Coevorden kijkt verder naar pinmogelijkheden buiten winkeltijden

"Deze voorziening is belangrijk voor de leefbaarheid en toegankelijkheid in Coevorden", luidt de motie, voorgedragen door raadslid Michel Blanken. "Er zijn mensen met weekgeld, straks worden er weer meer evenementen georganiseerd waar mensen met contant geld betalen. Denk maar aan de lange rijen bij de pinautomaten van ABN Amro en de Rabobank destijds tijdens Ganzenmarkt. Voetballiefhebbers halen contant geld voor in kantine. Ouderen gebruiken het nog veel en waar moeten toeristen terecht? Gaan ze ergens anders hun cashgeld uitgeven?"

Dorpen wel, stad niet

In Dalen, Schoonoord en Sleen is er wel een pinautomaat waar je dag en nacht geld kunt opnemen. De PvdA en de Politieke Partij Coevorden, die de motie ook ondertekende, vinden dat dat in de stad ook moet kunnen.

Irene Driehuis van Progressieve Partij Coevorden kan zich ook in de motie vinden: "Het hebben van contant geld komt steeds minder voor, maar er zal altijd een groep mensen zijn die dat wel gebruikt. Niet iedereen is in de gelegenheid binnen winkeltijden geld op te nemen."

Geen taak gemeente

Belangen Buitengebied Coevorden, de grootste partij met negen zetels, steunt de motie niet: "De gemeente gaat niet over de keuze van banken om geldautomaten te verminderen", zegt raadslid Thieno Nijenbanning. "Door landelijk beleid zijn er al geen pinautomaten 24 uur per dag beschikbaar." Volgens BBC zijn de drie pinautomaten van Geldmaat in de winkels voldoende. "De leefbaarheid hangt niet af van de pinmogelijkheid." De fractie legt de bal bij het centrummanagement en de handelsvereniging om het initiatief te nemen voor het realiseren van een extra pinautomaat.

'Als er behoefte is, kunnen mensen dat aangeven'

PvdA-er Michel Blanken heeft voor het indienen van de motie contact gezocht met de Rabobank, die volgens hem aangaf niks te kunnen doen, en met Geldmaat. "Rabobank vertelde dat Geldmaat tegenwoordig over de automaten gaat. Geldmaat gaf aan dat als er behoefte is, mensen dat kunnen aangeven."

Met de motie wil de partij een gesprek tussen gemeente en een partij als Geldmaat aanvragen om opties van een pinmogelijkheid in de omgeving van de markt te bespreken.

Ruud Wilting van de CDA voegt daar aan toe dat de huidige 24-uurs-pinautomaten in de dorpen de garantie moeten krijgen dat ze blijven staan.

Het artikel gaat verder onder de foto

Mensen die graag nog willen pinnen, worden doorverwezen naar Geldmaten in de winkels (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Steven Stegen, wethouder economische zaken, ziet ook dat met het verdwijnen van de Rabobank en de automaat, het er voor een aantal mensen niet makkelijker op wordt. Aan de andere kant constateert hij een landelijke ontwikkeling in het verminderen van pinautomaten door onder meer plofkraken.

'Geen noodzaak'

"Pinnen is een belangrijke voorziening", vindt Stegen. "We hebben al gesprekken gevoerd met Geldmaat. Die ziet op dit moment niet de noodzaak om meer faciliteiten neer te zetten dan de drie automaten. De norm is dat iemand binnen vijf kilometer contant geld moet kunnen opnemen. In de supermarkt kan dat nog tot 21 uur 's avond. Je moet er dan iets meer moeite voor doen, maar het is nog wel mogelijk."

Stegen heeft ook met ondernemers gesproken: "Voor mijn gevoel leeft het niet zo erg onder ondernemers. Weinig klanten betalen nog contant, vertellen ze. Vanuit de leefbaarheid en de dienstverlening ben ik wel bereid om Geldmaat een brief te sturen, maar zoals gezegd, ziet die er de noodzaak nog niet van in."

Pinkiosk

Blanken gaat ermee akkoord en de motie wordt verder niet behandeld, maar het raadslid geeft nog wel aan dat hij met een externe partij heeft gesproken die interesse heeft in het neerzetten van een 'pinkiosk die voldoet aan de veiligheidseisen': "Het enige wat die nodig heeft, is een vergunning en elektriciteit." De gemeente neemt dat mee in de gesprekken.

