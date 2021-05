Het aantal Drenten dat (meer) wil werken stijgt

De groep mensen die in Nederland (meer) wil werken is vorig jaar met 97.000 personen toegenomen tot 1,1 miljoen mensen. Dat is 8,5 procent van de beroepsbevolking. In 2019 was dat nog 7,8 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onderzocht hoeveel onbenut arbeidspotentieel er is in Nederland. Onder deze groep mensen vallen werklozen die op zoek zijn naar een baan of bijvoorbeeld flex- en deeltijdwerkers die meer willen werken.

De stijging van deze groep mensen was het grootst in Drenthe en Noord-Holland. In Drenthe steeg het percentage van 7,6 procent in 2019 naar 8,6 procent vorig jaar. Van de Drentse gemeenten was in 2020 het onbenut arbeidspotentieel in Emmen met 10,1 procent het hoogst, gevolgd door Assen met 9,1 procent.

Bekijk op het kaartje hieronder de cijfers per gemeente