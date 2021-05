Onderzoek bevestigt: wolf was in Wijster

Op foto's was het dier al te zien, maar om zeker te zijn dat het een wolf was, werd DNA uit het aangevallen lam gehaald voor onderzoek. In opdracht van de provincie Drenthe deed Bij12 onderzoek. "De resultaten zijn bekend, het was inderdaad een wolf, een vrouwtje", laat een woordvoerder van de provincie weten. "Deze wolf is daarna niet meer gesignaleerd."

Wolf in Grolloo

De afgelopen weken werd er meerdere keren een wolf gespot in Drenthe en rond de provinciegrens. Het is echter voor het eerst in een jaar tijd dat officieel is vastgesteld dat een wolf schapen aanviel. De laatste keer was eind juni 2020 in Grolloo.

Sinds die tijd zijn er ook geen andere sporen van wolven gevonden in Drenthe, waarmee de eerste in Drenthe gevestigde wolf vertrokken leek. In december dook deze mannetjeswolf op in Duitsland.

De wolf werd eind juni op de foto gezet bij de VAM-berg (Rechten: Paula Laning)

