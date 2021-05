Meppeler sportschool stapt naar de rechter: 'Hardlopen werkt niet voor iedereen'

Zestig sportscholen in Nederland stappen naar de rechter. In een kort geding tegen de Nederlandse staat willen ze afdwingen dat ze onder gezonde voorwaarden en in een verantwoorde setting weer volledig open kunnen. Pure Power Gym uit Meppel is één van deze sportscholen.

Sinds een week mogen de sportscholen voor een deel weer open, maar volgens eigenaar Hans Vos is het niet te verkopen dat hij met zijn sportschool niet volledig open mag. "De minister zegt: 'Ga maar hardlopen', maar dat werkt niet. Ik heb hier mensen die kunnen drie kwartier boksen op een zak, maar kunnen nog geen honderd meter hardlopen."

Vos is niet bang dat zijn sportschool een coronahaard wordt wanneer hij volledig open gaat. "We hebben hier zeshonderd man lopen, in de vorige periode hebben we twee man gehad die positief getest zijn. Die waren voor hun werk preventief getest, die waren niet eens ziek. Daar is dus geen brandhaard van gekomen."

'Ze moeten niet achter Netflix gaan zitten met een zak chips'

In sportscholen mogen mensen tot 17 jaar gewoon een contactsport beoefenen, tot 27 jaar sporten zonder contact en daarboven mag men nog niets. "Maar juist boven de 30 hebben mensen de beweging nodig en niet achter Netflix moeten gaan zitten met een zak chips."

Bij Pure Power Gym wordt voornamelijk getraind op vechtsporten. "De mensen mogen elkaar niet aanraken, ik word dus blij gemaakt met een dooie mus", vindt Vos. "Ik kan mijn vechters niet trainen. Ze mogen wel trainen, maar niet de ring in."

Vos denkt zelf dat de sportscholen het kort geding niet winnen. "Nee, maar we hebben op deze manier wel aandacht voor ons", zegt Vos. "We moeten namelijk een betere compensatie krijgen. Dit klinkt leuk, maar het is allemaal niet voldoende."

