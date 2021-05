De Korte Lange in Pesse, waar komt die bijzondere straatnaam vandaan?

Bijzondere straatnamen, daarvan hebben we er nogal wat in Drenthe. In Pesse heb je bijvoorbeeld 'De Korte Lange'.

Klaske Thalen uit Hoogeveen wil graag weten waar die naam vandaan komt en stuurde haar vraag in naar Zoek het uit!.

Lange akkers

De Korte Lange ligt in een wijk waar veel straten vernoemd zijn naar oude akkers in de omgeving, weet professor Reinder Reinders. "Daar had je ook de lange akkers bijvoorbeeld. Op een gegeven moment werden die akker verdeeld, verkocht, geruild. En dan kreeg je er dus één die korter was dan de andere lange akkers. En dat werd dan de korte lange genoemd."

"Vroeger hadden ze geen kaarten en straatnamen. Maar iedereen gebruikte wel dezelfde naam voor plekken. De lange (akkers) dus bijvoorbeeld, en in Drenthe kent iedereen wel de Es, de Brink, enzovoorts. Ook namen van de landeigenaar werden gebruikt. Zo wist toch iedereen over welke plek je het had."

Boeken

Reinders is een expert op het gebied van de geschiedenis van Pesse. Dit jaar nog zijn een tweetal boeken uitgebracht, die hij samen met een aantal anderen schreef. "Die boeken omvatten samen de complete geschiedenis van Pesse. Deel één gaat over het landschap en de archeologie rond Pesse. Het tweede boek beschrijft schriftelijke bronnen over Pesse. En met die twee samen heb je de complete geschiedenis van het dorp dat samenkomt."

De inspiratie voor de boeken haalde Reinders ook uit het verleden. "Mijn betovergrootvader kwam uit Havelte, en die is met een vrouw uit Pesse getrouwd. In de achttiende eeuw was een van mijn voorvaderen diaken van de kerk in Pesse, maar Pesse had helemaal geen kerk! Alleen een kapelletje op de Es. De kerk, die was in de zeventiende eeuw verdwenen, maar de Diaconie was er nog wel. Pesse heeft een heel interessante geschiedenis."

Zoek het uit!

Heb je zelf een vraag waar je maar niet uitkomt? Stuur die dan in naar Zoek het uit! Dat kan via de app of op de website, rtvdrenthe.nl/zoekhetuit.