Bestuurders raken rijbewijs kwijt na te hard rijden bij Gasselte

De ene bestuurder is een 26-jarige inwoner van Stadskanaal. De man reed met een gecorrigeerde snelheid van 134 kilometer per uur waar 80 kilometer per uur is toegestaan. De andere 56-jarige bestuurder kwam eveneens uit Stadskanaal en reed 50 kilometer per uur te hard.

De politie kan je rijbewijs meteen innemen wanneer je de veiligheid op de weg ernstig in gevaar brengt, aldus de Rijksoverheid. Redenen hiervoor kunnen zijn: een teveel aan alcohol in je bloed hebben, niet mee willen werken aan een alcoholonderzoek, 50 kilometer per uur of meer te hard rijden (voor bromfietsers geldt 30 kilometer per uur of meer) en gevaarlijk rijgedrag vertonen.

Tegen beide bestuurders is door de politie een proces-verbaal opgemaakt.