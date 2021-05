Corona: 53 nieuwe besmettingen, één nieuwe ziekenhuisopname

Gemiddeld ligt het aantal nieuwe besmettingen per dag over de afgelopen zeven dagen, inclusief vandaag, op bijna 62.

Het afgelopen etmaal werden de meeste nieuwe besmettingen geteld in de gemeentes Assen (9), gevolgd door Emmen (8) en Tynaarlo (7). Ook werd er één nieuwe ziekenhuisopname gemeld in de gemeente Emmen. Er zijn de laatste 24 uur geen nieuwe overlijdens geregistreerd in Drenthe.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 26-05-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1377 7 20 Assen 3672 (+9) 66 15 Borger-Odoorn 1541 (+3) 31 15 Coevorden 2837 (+3) 57 31 Emmen 8970 (+8) 162 (+1) 79 Hoogeveen 4464 (+4) 74 41 Meppel 2303 (+5) 34 27 Midden-Drenthe 2001 (+1) 35 30 Noordenveld 1655 (+5) 32 26 Tynaarlo 1503 (+7) 22 24 Westerveld 959 (+5) 16 21 De Wolden 1950 (+3) 31 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

Sinds gisterochtend registreerde het RIVM landelijk 2794 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er opnieuw veel minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 3351 positieve testuitslagen per etmaal geregistreerd.

Het afgelopen etmaal werden 10 nieuwe sterfgevallen door corona gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. In totaal zijn nu meer dan 17.500 mensen aan de gevolgen van een corona-infectie overleden.

De gemeente Amsterdam meldde het afgelopen etmaal de meeste nieuwe besmettingen: 151 in totaal. In Den Haag kwamen 102 nieuwe coronagevallen aan het licht, Tilburg telde er 69. In Den Bosch kregen 53 mensen te horen dat ze corona hebben en in Rotterdam 51.

Ziekenhuizen

De leegloop op de corona-afdelingen van ziekenhuizen houdt aan. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1618 mensen vanwege covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 5 december.

De ziekenhuizen zagen afgelopen etmaal 63 bedden vrijkomen. Het is de negende achtereenvolgende dag waarop de bezetting afneemt. In die negen dagen daalde het aantal opgenomen patiënten met 565.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1059 coronapatiënten. Dat zijn er 43 minder dan gisteren. Het is het laagste aantal sinds 12 oktober. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares (ic's) daalde afgelopen etmaal met twintig naar 559.

Ziekenhuizen nemen steeds minder nieuwe coronapatiënten op. In de afgelopen 24 uur belandden 108 mensen met corona op een verpleegafdeling of ic. In de afgelopen zeven dagen zijn 946 mensen opgenomen, wat neerkomt op gemiddeld zo'n 135 per dag. Dat is het laagste peil sinds half oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens.

Doordat het aantal opgenomen coronapatiënten daalt, krijgen ziekenhuizen meer ruimte voor de behandeling van mensen met andere aandoeningen. Zo steeg het aantal niet-coronapatiënten op de ic's afgelopen etmaal van 441 naar 507. De laatste keer dat er zoveel mensen met bijvoorbeeld hartklachten of kanker op de ic's lagen, was in februari.