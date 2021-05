Djammen: I Took Your Name streeft naar nieuwe muziek

"Ik vind wel altijd dat je moet streven om iets te maken wat nog niet bestaat."

Clichés

"Dat klink heel pretentieus, maar je hebt bepaalde akkoordenstructuren die in heel veel liedjes voorkomen en daar kun je een heel goed liedje mee maken. Voor mij is het de uitdaging om andere dingen te bedenken", legt Van der Ploeg uit. "Daar bereik je niet per se een groter publiek mee", grapt hij erachteraan. "Het zorgt wel voor voldoening als het wel lukt." De nummers van Van der Ploeg zijn dan ook zeker geen standaard popliedjes.

Trio

"Ik schrijf vaak intuïtief. Dan ga ik gewoon zitten, dan heb ik een idee en dan neem ik dat idee op." Het kan zomaar voorkomen dat hij zo'n idee later terugluistert en direct tevreden is. Dan is het nummer in ieder geval 'af'. "Dat is niet in alle gevallen zo", legt hij uit. Soms moet er nog flink geschaafd worden om het te doen klinken naar tevredenheid van de maker. "Het is maar net waar het liedje om vraagt."

Zijn muziek vraagt in ieder geval om een bescheiden band. Volgens de Asser muzikant komt zijn muziek beter uit met mede-artiesten en daarom treedt hij, als hij op de planken staat, graag op met een harmoniumbespeler en een contrabassist. "Je kan een liedje heel mooi kaal houden, met alleen zang en gitaar, maar er zijn altijd wel mogelijkheden om het toch nog wat verder uit te bouwen."

Nieuwe EP

Voor de djammensessie in de salon van Landgoed Overcingel in Assen speelde het trio de nummers Lure, van het in 2017 verschenen album White Wall, Silent Light. Daarnaast de nieuwste single Talk = Cheap, die waarschijnlijk op de EP zal verschijnen waar Van der Ploeg samen met zijn kameraad Gijs van Veldhuizen druk mee bezig is. De EP gaat werk van afgelopen jaar vereeuwigen, maar ook nieuwe nummers. "Het wordt een soort mini-album", legt Van der Ploeg uit. Hij kan niet wachten om na de coronacrisis weer op de bühne te klimmen en om live voor publiek te spelen.