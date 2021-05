Borger-Odoorn komt door corona getekend 2020 vrij ongehavend door

De gemeente Borger-Odoorn kan het jaar 2020 boekhoudkundig positief afsluiten met bijna 1,3 miljoen euro in de plus. Corona drukt zijn stempel op het huishoudboekje, maar mede door overheidssteun vloog Borger-Odoorn zo goed als ongehavend door de crisis, aldus wethouder Albert Trip.

De helft van die 'winst' steekt Borger-Odoorn in een speciaal corona-noodpotje, de rest gaat naar de reserves. Want de gemeente houdt er rekening mee dat het virus zich ook dit jaar nog laat gelden in hun huishoudboekje. Het college wil uit dat potje alvast een ton gebruiken voor het in de benen houden van de dorpshuizen en de inzet van gastheren en -vrouwen als aanspreekpunt voor toeristen.

Tekort

Hoe anders was dat afgelopen zomer. Toen verwachtte de gemeente nog af te koersen op een tekort van een half miljoen euro. Een aantal uitgaven, waaronder aan speeltuinen, groenonderhoud en onderwijs, ging voorlopig de ijskast in. De inkomsten uit de toeristenbelasting zouden ook een deuk oplopen, luidde de verwachting. Met een geschatte halvering van het aantal overnachtingen, naar 250.000.

De landelijke overheid kwam met compensatie. "We mopperen wel eens over de zuinigheid van de overheid, maar ze zijn ons goed tegemoet gekomen", stelt Trip tevreden vast. Borger-Odoorn ontving in totaal 1,5 miljoen euro aan coronasteun en nog eens vijf miljoen voor de ondersteuning van ondernemers.

Het geld raakte echter niet op. In het ondernemerspotje zit nog drie miljoen euro, maar daar zal dit jaar ook nog wel een beroep op worden gedaan, verwacht de gemeente. Trip rekent voor dat Borger-Odoorn waarschijnlijk nog op zes tot zeven ton extra mag rekenen vanuit Den Haag. Trip: "Tel daarbij die half miljoen op die we nog hebben. Alles bij elkaar hoeven we ons in 2021 niet al teveel zorgen te maken." Voor de uitgestelde uitgaven zijn er in 2022 zelfs voldoende middelen, aldus Trip.

Vakantie in eigen land

Bovendien deed Borger-Odoorn het op toeristisch vlak meer dan prima. Door het virus brachten veel Nederlanders de vakantie door in eigen land. Ook in Borger-Odoorn zaten de campings en de vakantieparken als gevolg goed vol. Een deel van de verloren omzet aan het begin van het jaar werd zo weer aardig ingelopen. Het Rijk verstrekte de gemeente bovendien drie ton compensatie voor de gederfde inkomsten uit toerisme. Vanwege de goede zomer heeft Borger-Odoorn die niet volledig hoeven te besteden. Rond de 80.000 euro bleef over.

Ook de onroerende zaakbelasting bracht de gemeente meer in het laatje dan aanvankelijk gedacht. Oorzaak ligt echter vooral in het toegenomen aantal woningen en een stijging van de WOZ-waarden. De grondverkoop zat ook in de lift en dat leverde een voordeel op van ruim een kwart miljoen euro. De belangrijkste opbrengst werd geboekt met de verkoop van percelen bij de oude melkfabriek in Exloo. Deze wordt gesloopt om plaats te maken voor woningen.

Tegenvallers

Ondanks alles kreeg Borger-Odoorn ook tegenvallers voor de kiezen. Zoals bij vele gemeenten ligt het zwaartepunt bij de zorg. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulp waren samen goed voor een financieel nadeel van ongeveer 1,3 miljoen euro. Toenemende vergrijzing, gestegen kosten voor huishoudelijke hulp, een achterstand in afhandeling van facturen en gestegen kosten voor maatwerk zijn hier de voornaamste oorzaken.

Wat betreft de jeugdhulp springt het Rijk bij met ruim zeven ton, waardoor deze klap grotendeels opgevangen wordt. De gemeente voert nog gesprekken met het Rijk voor een verlichting wat betreft de Wmo.

Wonen

De huidige coalitie zit nog een jaar het zadel, want in 2022 dienen zich weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen aan. Daarom wil de gemeente vooral inzetten op een aantal speerpunten zoals wonen en duurzaamheid. Wat dat eerste betreft is Borger-Odoorn definitief krimpgemeente af, aldus wethouder Nynke Houwing. De bevolkingsgroei zet voorzichtig door en de vraag naar woonruimte neemt alsmaar toe.

"De kavels in de Daalkampen in Borger zijn als zoete broodjes over de toonbank gegaan." In Nieuw-Buinen en Valthermond zit het ook wel snor met de belangstelling, aldus Houwing. Het komende jaar wordt vooral ingezet op het in kaart brengen van geschikte locaties. Voor Borger en Nieuw-Buinen wordt vooral gekeken naar mogelijkheden voor ouderen. Over de gehele gemeente zijn starters- en gezinswoningen wenselijk.