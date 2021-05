Militairen Havelte en Assen krijgen vanaf deze week coronavaccin

Militairen tussen de 18 en 60 jaar van de Johan Willem Frisokazerne in Assen en de Johannes Postkazerne in Havelte worden vanaf deze week opgeroepen voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Alle militairen in Nederland krijgen per eenheid een oproep en worden gevaccineerd met het Janssen-vaccin.

Speciaal getrainde militairen gaan hun collega's vaccineren in gezondheidscentra op de eigen kazerne, mits die daar aanwezig is. Zowel de kazerne in Assen als die in Havelte hebben zo'n centrum. Defensie hoopt dat alle militairen in Nederland begin juli een vaccin hebben gehad.

Toch voorrang

Het ministerie van Defensie liet in januari in de Defensiekrant weten dat militairen geen voorrang zouden krijgen in het vaccinatieprogramma en net als burgers op volgorde van geboortejaar een prik ontvangen. Maar vaccineren op volgorde van leeftijd zorgt volgens een woordvoerder voor operationele problemen. "Als een deel van een eenheid wel en een deel niet gevaccineerd is, dan wordt onze inzetbaarheid beperkt. Het voordeel van eenheidsgewijs vaccineren is dat de hele eenheid direct inzetbaar is voor oefeningen of missies", zegt een woordvoerder.

De militairen werken volgens Defensie vaak binnen anderhalve meter van elkaar, bijvoorbeeld op schepen of in vliegtuigen. Onderhoudswerk of het gezamenlijk bedienen van wapensystemen werd daardoor lastiger. Door per eenheid te vaccineren wil Defensie ook voorkomen dat er op dat soort plekken coronauitbraken plaatsvinden onder het niet-gevaccineerde personeel.

Weigering kan gevolgen hebben

Militairen worden volgens Defensie niet verplicht om een vaccin te nemen, al kan dat wel gevolgen hebben voor hun werk. Vooral voor militairen die op uitzending gaan, zorgt het weigeren van een vaccinatie voor problemen. "Er zijn landen waar men bij een coronabesmetting niet de medische capaciteit heeft om mensen goed te verzorgen, of het kan dat een land eist dat buitenlanders gevaccineerd zijn voordat ze de grens over mogen. Dan kun je dus mogelijk niet mee", aldus de defensiewoordvoerder.

Militairen boven de 60 jaar of met een medische indicatie hebben al eerder de kans gekregen om zich te laten vaccineren. Dat geldt ook voor militairen die op uitzending of missie zijn. Doordat de militairen het Janssen-vaccin krijgen, hoeven ze maar één keer gevaccineerd te worden.

