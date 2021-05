Defensie knapt onderduikershol Nieuwlande op: 'Nog wat tijd vrij'

"Dat is nodig", vertelt beheerder Henk Zuidema van Plaatselijk Belang Nieuwlande. "Zeven jaar geleden is de onderduikplek opnieuw gebouwd, destijds ook met behulp van Defensie. Inmiddels zijn de planken zo verrot dat ze aan vervanging toe zijn."

Buitenkansje

Niet alleen voor Nieuwlande is de renovatie gunstig, maar ook voor de militairen zelf. "Wij doen wel vaker van dit soort klusjes", vertelt Korporaal-Timmerman Friso van Veen van de 102 Constructie-compagnie. "Iedereen die meehelpt heeft een technische achtergrond of heeft bouwkunde gestudeerd. Voor ons is dit een mooi buitenkansje om te blijven oefenen en het maakt ons werk afwisselend."

Achter hem worden de balken opgemeten en gezaagd. "Het is geïmpregneerd hout", vervolgt van Veen. "Het zou nu weer zo'n tien tot vijftien jaar mee moeten gaan. Dat hopen we tenminste", lacht hij.

Hij moet bekennen dat de geschiedenis van het onderduikhol hem wat doet. "Het is gewoon interessant, want er zijn vreselijke dingen gebeurd in het verleden. Het is mooi om daar iets over te leren."

Onderduikershol Het onderduikershol in Nieuwlande speelde een belangrijk rol in het dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar verscholen zich onderduikers, onder wie verzetsleider Johannes Post, voordat er een nieuw onderduikadres voor hen was gevonden. De 42ste Herstelcompagnie van de Johannes Postkazerne herstelde het monument al een keer in 2014.

Verrassing

De eerste traptreden liggen ondertussen in de grond. Zuidema kan niet genoeg benadrukken hoe blij hij is met de hulp. "Vorige week werden we gebeld door Defensie of militairen mee konden helpen met de renovatie. Zij hadden hiervan gehoord en zochten nog een project om te ondersteunen. Het kwam als een totale verrassing voor ons, maar we zijn er natuurlijk blij mee."

In eerste instantie zou Zuidema met Plaatselijk Belang Nieuwlande en een aantal vrijwilligers het onderduikhol zelf gaan opknappen. "We hebben iedereen afgebeld", vervolgt hij. "Als groep reserveren wij elk jaar een bedrag voor de renovatie van het onderduikershol. Wij hebben de materialen gekocht en Defensie verricht het werk. Mooier kan toch niet?"

Lees ook: