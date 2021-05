Omwonenden vliegveld Eelde willen betere communicatie

Daar werden de meldingen besproken over geluidsoverlast. Die zijn in maart dit jaar flink gestegen. Toen kwamen 531 meldingen van geluidsoverlast binnen; in januari en februari waren dat er nog enkele tientallen. Meer dan de helft van de klachten kwam van twee mensen. Wel zijn er meer mensen die één klacht indienen.

Geklaag over lesvluchten

Vooral over de lesvluchten van de KLM Flight Academy wordt geklaagd. "Er is de afgelopen tijd van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds gevlogen, elke keer weer die pokkeherrie", zo klaagt een van de omwonenden tijdens de bijeenkomst.

Volgens Mark Gerritsen van de KLM Flight Academy is er de afgelopen tijd 's avonds veel gevlogen omdat studenten uren moesten inhalen omdat de lesvluchten vanwege corona een paar maanden stil hebben gelegen. "Piloten in opleiding moeten een bepaald aantal uren in het donker vliegen. Omdat het steeds later donker wordt, hebben we die uren versneld moeten inhalen, maar die inhaalslag is nu bijna voorbij", aldus Gerritsen. Omwonenden die niet bij naam genoemd willen worden, hadden dat graag geweten.

Onderzoeken of vliegroutes aangepast kunnen worden

Ook zijn er klachten dat er soms boven woongebieden gevlogen wordt. Volgens de luchtverkeersleiding kan dat soms niet anders vanwege de vliegveiligheid. Wel wordt toegezegd te bekijken of de vliegroutes rond de luchthaven kunnen worden veranderd. Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe woonwijken gebouwd, maar de vliegroutes zijn daaraan nooit aangepast. Bij veel klachten uit een dorp wordt er naar gekeken en geluisterd, zo was de boodschap.