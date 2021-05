D66 Assen kiest Adinda Bornkamp als lijsttrekker

"Ik ben blij met de steun en het vertrouwen van de leden", reageert Bornkamp. "Ik kijk uit naar mijn rol als lijsttrekker. Assen is een stad om trots op te zijn en ik heb de ambitie om samen met anderen de stad nog mooier maken."

'Vol enthousiasme'

Bornkamp kwam pas in november 2018 in de gemeenteraad van Assen. Zij volgde bij D66 het raadslid Annelies Kleve op, die wethouder werd in Veendam. "Als bestuur hebben wij het volste vertrouwen dat Adinda D66 Assen vol enthousiasme zal aanvoeren op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen", zegt voorzitter Gerrit Veerman van D66 Assen.

Onder leiding van Moes leed de partij in maart 2018 een gevoelig verlies in de provinciehoofdstad. De democraten zakten van vijf naar drie zetels en vielen in Assen buiten het college, waar ze acht jaar in gezeten had. Moes werd fractieleider van een driekoppige fractie.

Overige kandidaten

Vanaf 23 augustus start de kandidaatstelling voor de overige kandidaten, die op de D66-lijst willen voor de gemeenteraad. Uiteindelijk bepalen de leden van D66 Assen de volgorde van de kandidatenlijst.

