FNV bezoekt EMCO-Groep in Emmen voor estafette-actie

Vakbond FNV bracht vandaag een bezoek aan werkleerbedrijf EMCO-Groep in Emmen. Met een estafette-actie werd de nieuwe cao voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen onder de aandacht gebracht. De vakbond spreekt over een historisch akkoord.

"We hebben zeven jaar actie gevoerd om met de partijen om de tafel te komen en deze cao af te kunnen spreken", vertelt FNV-bestuurder Elanda de Boer. "Dat is een hevige strijd geweest. We hebben nu eindelijk een onderhandelaarsresultaat waar we tevreden mee zijn."

Lange strijd

Dat die strijd zo lang heeft moeten duren, heeft er onder andere mee te maken dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geen cao voor 'de onderkant van de arbeidsmarkt' wilden, legt De Boer uit. "Inmiddels zijn de wetten veranderd. Nu is er de wet 'arbeidsmarkt in balans', die de werkgevers verplicht de werknemers uit te betalen, net als hun collega's. Dat betekent dat de kosten hoger worden en daarom is er nu wél belang bij om een cao af te spreken voor deze mensen."

Cao 'Aan de Slag'

Het akkoord over de cao werd 11 februari gesloten tussen de FNV, de VNG en Cedris, de branchevereniging voor sociale werkbedrijven. De cao geldt straks voor mensen met een beperking die werken in het zogeheten nieuwe beschutte werk of gedetacheerd zijn in een garantiebaan bij een gewone werkgever.

Kralenketting

Met de estafette-actie ging de FNV in april en mei langs 92 sociale werkbedrijven in Nederland. Bij elk bedrijf zijn twee kralen met daarop het logo van het bedrijf aan een ketting geregen. Aan het einde van de actie is er dan een ketting met daaraan de kralen van de 92 sociale werkbedrijven, die zo symbolisch met elkaar verbonden zijn.

'Rust en zekerheid'

Inmiddels hebben ook de vakbondsleden hun stem uitgebracht. "Zij hebben voor de nieuwe cao gestemd", vertelt De Boer. "Als alle cao-partijen voor stemmen, dan wordt de nieuwe cao bekrachtigd en dan zal deze ingaan per 1 juli 2021."

De nieuwe cao zou volgens De Boer 'een hoop rust en zekerheid' aan de werknemers geven. Dat bevestigt ook een van de werknemers van EMCO-Groep, Dorien. "Je weet nu eindelijk waar je aan toe bent. We kunnen nu ook in salaris omhooggaan, we krijgen onze snipper-uren, we hebben met Kerst een oudejaarsuitkering en vakantiegeld... Dat was eerst allemaal veel minder of soms was het er helemaal niet. Nu is dat allemaal wel goed geregeld."

Op korte termijn vallen er volgens De Boer 15.000 medewerkers onder de cao. In 2040 zal dat naar verwachting toegenomen zijn tot rond de 92.000 medewerkers. "Daarom is het heel belangrijk dat we een goede cao afspreken en dat deze ook steeds verbeterd wordt."