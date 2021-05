Raad Tynaarlo wil geen vervolgonderzoek naar Zuidlaarder rondweg

Eind 2019 vroeg de raad om zo'n onderzoek naar het verkeer. In een nieuw voorstel van het college stelt het voor om 50.000 euro uit te trekken voor een vervolgonderzoek waarin wordt gekeken naar de maatschappelijke en de ruimtelijke effecten. Maar de raad lijkt het er over eens te zijn: die rondweg is toch niet nodig. En dus hoeft een onderzoek naar bovenstaande effecten er ook niet te komen.

Zorgen om verdwijnend groene karakter

Inwoners van woonwijk De Kazerne maken zich zorgen om het groene karakter dat met de komst van zo'n rondweg wordt ingeruild voor asfalt. "Ik snap niet dat dit een serieuze optie is", meent Edwin Molenaar, één van de insprekers in de vergadering. "Uit geen enkel onderzoek blijkt dat een rondweg een toegevoegde waarde heeft." Diana Jacometti is ook één van de bewoners die vlakbij een mogelijke rondweg komt wonen. Zij vraagt zich af of het belang van een rondweg zwaarder weegt dan het belang van omwonenden.

De vier inwoners die de raad toespreken zijn dan ook blij dat de raadsleden eveneens vinden dat zo'n rondweg niet nodig is. Het centrum van Zuidlaren wordt niet per se ontlast door de komst van zo'n rondweg. Het verkeer dat over de Stationsweg rijdt, moet daar vaak zijn om te winkelen.

'Centrum wordt beter dankzij rondweg'

D66 wil graag antwoord over de gevolgen. Wat gebeurt er als de rondweg wordt afgeketst? Wat voor gevolgen heeft dat voor de ontwikkelingen in het centrum en op het Prins Bernhardterrein, vraagt D66-raadslid Herman van Os zich af. Een concreet antwoord kan de wethouder niet geven. "Het kan betekenen dat de Stationsweg drukker wordt", meent wethouder René Kraaijenbrink. "Het centrum wordt beter met minder verkeer en vrachtverkeer. Dat kun je omleiden met de komst van een rondweg."

Kraaijenbrink vindt het een lastige discussie. Waarom nog veel praten over een onderwerp dat waarschijnlijk toch wordt afgeketst? De wethouder blijft bij zijn standpunt: een rondweg kan een verbetering zijn. Een onderzoek zou daarom nuttig zijn. De raad heeft twee weken om na te denken over het te maken besluit. Op 8 juni wordt de knoop doorgehakt.