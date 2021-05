Zonnig weer op komst: 'Eindelijk echt lente'

Al de hele maand is het een stuk natter dan normaal. Maar zonaanbidders hoeven nog maar even door te bijten. Morgen ontstaat er een hogedrukgebied boven het Noordzeegebied en dat zorgt voor warm en zonnig weer.

Vandaag is een overgangsdag naar een stabieler weertype. Er zijn stapelwolken, maar de zon is ook regelmatig te zien en in de ochtend is er nog wat regen mogelijk. De middagtemperatuur ligt rond de 14 tot 15 graden.

In de dagen daarna loopt het kwik verder op. "Vrijdag en in het weekend krijgen we zonnige perioden. Het wordt dus eindelijk echt lente", vertelt RTV Drenthe-weerman Gert Voerman.

"Zondag zullen we op verschillende plaatsen in onze provincie de 20 graden gaan aantikken. En op maandag komt er zelfs een graadje bij. Dan zitten we zelfs een stukje boven de gemiddelde temperatuur deze periode."