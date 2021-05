Nieuw jongerencentrum in Kloosterveen moet overlast in Assen tegengaan

De stichting El Padrino is bezig met het inrichten van een nieuw jeugdcentrum aan de rand van de wijk Kloosterveen in Assen. Het centrum moet jongeren een alternatief bieden voor rondhangen op straat en daardoor zorgen voor een afname van jeugdoverlast in de wijk.

Inwoners van Kloosterveen hadden in het voorjaar en de zomer van 2020 veel last van rondhangende groepjes jongeren. Een aantal jongeren vernielde de boel, maakte veel lawaai en liet afval achter.

De peetvader

Het gezicht achter El Padrino, Spaans voor 'de peetvader', is Kloostervener Gerwin Meertens. Hij baalde van de overlast in de wijk, maar zag ook dat er voor jongeren maar weinig te beleven is. "Veel van de overlast komt denk ik voort uit verveling en er is gewoon geen plek waar jongeren kunnen hangen. Mijn zoon en zijn vrienden kwamen bijvoorbeeld vaak bij ons in de tuin zitten, maar elke keer dertig man in de tuin werd een beetje te veel", zegt Meertens.

Een jeugdcentrum is er nog niet in Kloosterveen en dus wil Meertens er samen met zijn vrouw en een vriend zelf eentje openen. Het centrum krijgt een plek in een bedrijvengebouw aan de Balkengracht, onder de rook van het politiebureau. Dat was geen bewuste keuze, al kan de politie bij eventuele overlast dan wel snel optreden. Meertens: "Ik heb al met de wijkagent gesproken en die wil rond sluitingstijd wel een extra rondje maken in deze buurt."

Vergunning nodig

Het is de bedoeling dat het centrum op zaterdagavonden tussen 19.00 uur en 23.30 uur open is voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar. In het centrum komen onder meer pooltafels, een Playstation, een pannakooi en een bar waar de jongeren alcoholvrije drankjes en hapjes kunnen kopen. Er is volgens Meertens plek voor zo'n honderd tot honderdvijftig bezoekers.

Voordat het jongerencentrum mag openen, moet El Padrino eerst een omgevingsvergunning aanvragen. Daarbij krijgt de Kloostervener hulp van de gemeente Assen. "We hebben goede gesprekken gevoerd met de gemeente waarin we ook afspraken hebben gemaakt. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat we ook de buurtbewoners informeren en betrekken bij de plannen", zegt Meertens.

De gemeente Assen bevestigt dat er contact is over de inrichting van het jongerencentrum en staat er positief tegenover. "We kijken mee in de plannen en begeleiden de initiatiefnemer daarin. Er moeten bijvoorbeeld goede afspraken gemaakt worden met omwonenden en daarbij zijn wij ook betrokken", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Buurt vreest overlast

Onder buurtbewoners is inmiddels al wat onrust ontstaan over de komst van een jongerencentrum in hun buurt. Ze zijn bang dat jongeren rondom het centrum dezelfde overlast gaan veroorzaken als vorig jaar in het dichtbevolktere gedeelte van Kloosterveen. 's Zomers hangen groepen jeugd rond onder twee viaducten en langs het kanaal. Volgens de bewoners maken de jongeren veel herrie en wordt er drugs gedeald. Een aantal bewoners vreest dat de komst van een jeugdcentrum alleen maar voor meer aanloop zorgt.

Meertens is op de hoogte van de angst van de buurtbewoners en zegt maatregelen te zullen treffen als er overlast ontstaat. Jongeren mogen niet zomaar naar binnen bij het centrum, maar moeten zich eerst inschrijven. Gratis, maar wel met naam en toenaam.

"Er komen duidelijke regels voor toegang tot het centrum. Wie binnen is, blijft binnen. Ga je naar buiten, dan kom je er daarna niet meer in. En mocht iemand zich niet aan de regels houden, dan zullen we direct proberen een gesprek met de jongere en zijn of haar ouders te regelen."

